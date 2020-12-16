2020年12月16日(水)
- 共産党躍進の力で 新しい日本つくろう/日本共産党が第２回中央委員会総会/総選挙勝利へ「１千万対話・党勢拡大特別期間」を提起/志位委員長が報告
- 日本共産党第２回中央委員会総会/「特別期間」の成功で共産党躍進のうねりを/志位委員長が結語
- 「核禁条約参加を」５０１議会/全自治体の２８％超が意見書/政府に迫る
- 砂粒多数 カプセルに “リュウグウ由来” はやぶさ２
- 日本共産党第２回中央委員会総会/新しい日本をつくる五つの提案
- 第２回中央委員会総会について/１２月１５日 日本共産党中央委員会書記局
- 民青、鳥取大学長らと懇談/“１日水だけの学生も”支援を
- 農水省は回答拒否/野党聴取 元農水相への献金問題
- 鳥インフル拡大 全国２６例/防疫支援・被害補償を/宮崎の農家「みんな不安」
- 高校生ら賛成多数/声を政治に 倉林氏と懇談/選択的夫婦別姓
- 案里被告 懲役１年６月求刑/大型買収 「選挙への信頼を失墜」/東京地裁
- ＧｏＴｏ停止 野党ヒアリング/事業再開時の基準は キャンセルの総額は/回答不確か 「場当たり的だ」
- ＧｏＴｏ全国停止/いますぐに止める決断をせよ
- きょうの潮流/九条ネギは京野菜のひとつ。九条ネギと肉入りうどんがすっ…
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