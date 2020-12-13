2020年12月13日(日)
14日(月)付は休刊とさせていただきます。ご了承ください。
- 政治考/ＧｏＴｏ固執で支持急落/早くも行き詰まり 菅政権
- パリ協定５年 「気候正義を」/独の若者 全土で行動
- 敵基地攻撃力 なし崩し保有 強まる/自衛隊の長射程ミサイル 計画次々
- 米軍基地１２カ所返還/韓国政府発表 総面積１４６万平方メートル
- 臨時国会 請願１３本採択/共産党 数多くの請願紹介
- 元請け責任認定 確定/災害公営住宅工事代未払い/支援者「買い取り制度見直せ」/仙台高裁判決
- なんだっけ/経団連の「成長戦略」って？
- 比例で共産党大きく 各地で訴え/京都市で市田氏
- 比例で共産党大きく 各地で訴え/静岡・沼津市で田村智子・もとむら氏
- 比例で共産党大きく 各地で訴え/川崎市中原区で山添・はたの氏
- 比例で共産党大きく 各地で訴え/福井 敦賀・越前市で藤野氏
- 比例で共産党大きく 各地で訴え/大阪・茨木市で清水氏
- 酪農励ます流通改革を/紙氏 需要減・生乳廃棄ただす
- 核兵器禁止条約を批准/ベナン５１カ国目
- 辺野古埋め立て「抗告訴訟」/沖縄県が控訴
- 危険な脱法的動き/マイナンバー反対連絡会総会
- 「第３波」急拡大/首相の責任放棄は許されない
- きょうの潮流/米国を定義する言葉は何か？ それは「可能性」。ここではす…
|赤旗ＰＲ