2020年12月12日(土)
- ＧｏＴｏ中止ただちに決断を/志位委員長が政府に提起/新型コロナ 共産党が緊急要請
- ＧｏＴｏ 日本病院会「即刻中止を」/声明発表
- 生活危機 緊急対策訴え/労組・市民団体 １９日 日比谷公園相談会/全国で電話でも
- もの言えぬ社会ノー/学術会議介入撤回へ署名訴え/革新懇宣伝
- ＧｏＴｏ 菅首相 継続に固執
- 新型コロナ「第３波」から医療・暮らし・事業を守る緊急要請/１２月１１日 日本共産党国会議員団
- 緊急要請 志位委員長と西村担当相との会談
- ＧｏＴｏより医療に/予備費めぐり野党が主張/衆参予算委理事懇
- 命・生業守る支援を/畠山氏 医療者・業者と懇談/北海道北見
- 少人数学級 今こそ/宮本氏ら 近畿２府４県で
- ２割負担撤回せよ/白川氏ら 四国いっせいに
- 検査拡充、生活支援、すべて野党要求の実現/政権交代で自己責任の自民党政治変える/ＢＳフジで小池書記局長
- 沖縄・糸満 遺骨残る土砂使うな/うりずんの会が採石場視察
- ＧｏＴｏで年金に影響/宮本議員 減額しない特例措置を/衆院厚労委
- 貧困・格差是正こそ/大門議員 ＳＤＧｓ 政府ただす/参院消費者特委
- 予算は生活第一に/医療・介護 雇用支援を/国民大運動実行委 麻生財務相に要請
- フラワーデモ 全国４６都市/性犯罪 社会の認識変えよう/東京
- フラワーデモ 訴え排除しない社会に/群馬・草津町
- フラワーデモ 杉田議員の辞職求める/岐阜・高山駅前
- パリ協定採択５年/立ち遅れ打開へ取り組み急げ
- きょうの潮流/世に三大無用の長物といわれるものがあるそうです。ピラミ…
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