2020年12月11日(金)
- 血も涙もない冷酷政治/７５歳以上医療費２割負担/撤回求め、たたかいぬく/志位委員長が会見
- 年収２００万円以上 自公合意/３７０万人対象 ７５歳以上医療費２割負担
- 「核廃絶に動く時」/米次期政権に提言 ペリー元国防長官/“絶滅警告 誇張でない”/科学誌に論文
- 学術会議任命拒否/「外すべき者（副長官から）」と記載/杉田氏関与示す資料/内閣府が提出
- コロナ禍 報酬増で現場守れ/倉林氏 介護の基準緩和案 批判/参院厚労委
- 沖縄戦の遺骨今も眠る土/新基地埋め立てに使うな/宗教者３０６人が共同声明
- 日曜版１３日号/コロナ直撃 業者「年越せない」/作家パルバースさんが語る“反逆精神”
- 徹底した個人補償こそ/辰巳前議員 大生連と懇談
- 基地固定化の恐れ指摘/沖縄県議会 西銘氏が質問
- 米新政権へ書簡直ちに/沖縄新基地反対 渡久地氏が提案
- 大阪湾に汚染水流すな/堺漁連と清水氏ら懇談
- 鳥インフル対策拡充を/田村貴昭氏「職員に手当必要」
- クロマグロ漁の管理を/紙氏「遊漁者に協力仰げ」
- 夫婦別姓 憲法判断へ/最高裁大法廷で再び審理
- 命最優先の政治に/東京・新宿 総がかり実行委ら宣伝
- 元農水相献金疑惑/徹底的に調査し国民に説明を
- きょうの潮流/「風蕭蕭（しょうしょう）として易水寒し」。死地に赴く…
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