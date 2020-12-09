2020年12月9日(水)
- コロナ拡大 危機感どこに/政府が追加経済対策７３兆円
- 医療・暮らし 緊急事態に対応せず/政府「追加経済対策」 小池書記局長が会見
- 戦争いや 声大きく/太平洋戦争開戦７９年 「赤紙」配り訴え/各地で母親大会連絡会
- 核禁条約進展歓迎１３０カ国/国連決議 加盟国の３分の２超す/日本政府は反対
- 「ＧｏＴｏキャンペーン」に多額の血税/小池書記局長「言語道断」
- 吉川元農水相の「政治とカネ」/背景に養鶏業利益か
- 介護・コロナ「対策を」/岩手県議会 都道府県初の意見書
- 年越せる直接支援必要/「報道１９３０」 田村政策委員長主張
- 青森市長を厳重注意/議長・副議長 議場での反共攻撃に
- セガ “コロナ便乗”リストラ/狙いはカジノ参入 ＪＭＩＴＵが批判
- 酪農・畜産・養鶏守れ/党国会議員団、農水相に要請
- 裏金で政治ゆがめたか/吉川元農水相疑惑 国会で追及
- 米軍、民有地で訓練/沖縄・高江 地権者「やりたい放題」
- 特例貸付 返済免除維持を/共産党 方法変更の動き批判/政府に要請
- 民間の戦争被害者 救済法早く/全国空襲連 次期国会成立訴え
- ７５歳以上の医療費/道理なき２割負担は断念せよ
- きょうの潮流/白衣姿で熱唱する医師や看護師。ネットでつなぎながら歌い…
|赤旗ＰＲ