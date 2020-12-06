2020年12月6日(日)
- 「オール野党」で新しい政権を/日本共産党の躍進を山梨から/志位委員長が甲府で訴え
- カプセル帰還へ/はやぶさ２ 放出に成功
- 次の総選挙で政権交代実現を/比例九州・沖縄で２議席以上を/長崎・佐世保 小池書記局長が訴え
- アマゾン 応分の負担を/賃上げ・納税・環境対策迫る/国会議員ら ３４カ国４００人超が書簡/「おとがめなしの時代は終わり」
- 学術会議の独立性脅かす/切り離し検討 畑野議員が批判
- コロナ乗り越える社会 どうする/大阪革新懇 講演と文化のつどい
- なんだっけ/単一試合くじって？
- 命守る政治へ 政権交代必ず 各地で共産党演説会/山下氏「農業守る」/宮崎・都城 まつざき氏
- 命守る政治へ 政権交代必ず 各地で共産党演説会/清水氏「強権ノー」/名古屋
- 笠井氏「公助こそ」/命守る政治へ 政権交代必ず 各地で共産党演説会/三重・四日市 もとむら氏 しまづ氏
- 藤野氏「力合わせ」/命守る政治へ 政権交代必ず 各地で共産党演説会/金沢
- 紙氏「立党の精神」/命守る政治へ 政権交代必ず 各地で共産党 街頭で/札幌 畠山氏
- 塩川氏「感染対策」/命守る政治へ 政権交代必ず 各地で共産党 街頭で/埼玉・熊谷 梅村氏
- こくた氏「躍進を」/命守る政治へ 政権交代必ず 各地で共産党 街頭で/兵庫・姫路 こむら氏
- リニア需要再検証を/参院委で武田議員 在宅拡大で出張減
- 岩手 事業者家賃支援拡充へ/斉藤氏 年末年始の対策求める/県知事“県独自 必要な資金速やかに”/県議会で質疑
- 比例・中国の議席奪還必ず/事務所開き 大平氏と小選挙区予定候補訴え/広島
- 天然の良港 制限水域８割/佐世保基地 小池書記局長が調査
- 大飯許可取り消し/再稼働推進への根本的疑義だ
- きょうの潮流/国立歴史民俗博物館の企画展「性差（ジェンダー）の日本史」。…
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