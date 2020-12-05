2020年12月5日(土)
- コロナから命・暮らし守りぬく/共産党が国会議員団総会 志位委員長があいさつ/臨時国会 事実上閉会/自公維、会期延長を否決
- 国会会期 コロナ対策への真剣さが問われる/志位委員長が会見
- 介護事業の倒産最多/コロナ影響、報酬改定次第で加速も/東商リサーチ
- 臨時国会閉会/苦難に寄り添う政治こそ
- 精子・卵子提供の親子関係特例法が成立/共産党反対「拙速な審議」/衆院本会議
- 労働者協同組合法が成立/参院本会議 全会一致で可決
- 「日英ＥＰＡ」を承認/共産党は反対 際限ない市場開放
- 日曜版６日号/「桜」前夜祭 最初から隠ぺい工作/ベートーベン生誕２５０年 ３氏に聞く
- 日本共産党国会議員団総会/志位委員長のあいさつ
- 野党連合政権ぜひ/塩川・伊藤議員 国会閉会抗議/さいたまで宣伝
- 東京 コロナ第３波 飲食店危機/思い切った支援早く/時短要請するも協力金不十分
- ワクチン 全ての人に/国連総会が特別会合/“世界を安全にするため”
- ７５歳以上医療費 ２割化 断念させよう/厚労省前 高齢者座り込み最終日
- 香港活動家禁錮刑/野蛮な弾圧許さぬ国際世論を
- きょうの潮流/戦後７５年にわたって対米従属国家の地位に甘んじているうち…
|赤旗ＰＲ