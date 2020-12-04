2020年12月4日(金)
- 臨時国会 ２８日まで会期延長要求で一致/野党書記局長・幹事長会談
- 大幅な会期延長を 志位委員長会見
- 香港民主活動家の即時釈放を求める/「中国は国連憲章と国際法を順守せよ」という国際世論で包囲を/志位委員長が記者会見
- 「桜」前夜祭 当初から隠蔽工作/安倍氏側、明細不要 会合費で処理/「赤旗」日曜版が報道
- 吉川元農水相、雲隠れ/５００万円受け取り疑惑 説明一切なし
- 拉致特での質疑要求/野党メンバー会見 笠井議員が出席
- 沖縄北方特開催せず/野党メンバー抗議 赤嶺議員が出席
- 国民投票法改定許さず/衆院憲法審 赤嶺・本村氏が強調
- コロナ禍の休失業者支援/倉林議員「財源確保を」
- 羽田新ルート見直せ/野党が議員連盟設立/小池書記局長“政府に迫る”
- ジェンダー 声届けて現状変える/若者が議員と意見交換/倉林・山添氏参加
- 労働者協同組合法案が可決/倉林氏、権利担保の指針ぜひ/参院厚労委
- 際限のない市場開放/日英ＥＰＡ承認案可決 井上氏が批判/参院交防委
- 地域金融への支援を/参院財金委 大門氏が要求
- 教員変形労働制 北海道で条例初提出/全教が成立反対訴え
- 黄氏、闘争継続を決意/香港活動家禁錮刑 代理人通じＳＮＳに投稿
- 香港 弾圧に欧米から批判次々
- 二階派パー券代金 マルチ企業支払い/関連会社含め計１６０万円/代表はカジノ証人買収で起訴
- 農水省は調査すべきだ/参院委 紙議員 吉川元農水相の現金受領疑惑
- 原発４０年ルール骨抜き/藤野議員 規制委の「解釈」を批判/衆院原子力特別委
- 馬毛島基地建設/日米の軍事拠点化許されない
- きょうの潮流/人力や馬に頼らず、機械で走る車を人類が得たのは、今から…
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