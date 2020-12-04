香港民主活動家の即時釈放を求める

拉致特での質疑要求

/若者が議員と意見交換/倉林・山添氏参加

労働者協同組合法案が可決

/日英ＥＰＡ承認案可決 井上氏が批判/参院交防委

/関連会社含め計１６０万円/代表はカジノ証人買収で起訴

きょうの潮流

/人力や馬に頼らず、機械で走る車を人類が得たのは、今から…