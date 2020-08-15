2020年12月1日(火)
１２～１月 地方議員選挙
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元)
【１月１２日告示、１７日投票】
◆沖縄県嘉手納（かでな）町１６
タナカ康栄７６現
（前回当選１）
【１７日告示、２４日投票】
◆大阪府茨木市２８
朝田 充５２現
大嶺さやか４９現
畑中 剛５４現
（前回当選３）
◆静岡県菊川市１７
横山りゅういち６８現
（前回当選１）
◆岡山県倉敷市４３
末田まさひこ６２現
三宅せいし６２現
たぐち明子４１現
田辺 まみ６５現
（前回当選４）
【２２日告示、３１日投票】
◆北九州市５７
［門司区］６
高橋 都６７現
［小倉北区］１１
大石まさのぶ６２前
出口しげのぶ６０現
［小倉南区］１２
うど浩一郎４７新
藤沢 かよ７１現
［若松区］５
山内りょうせい５５現
［八幡東区］４
藤元さとみ５１現
［八幡西区］１５
永井 ゆう３０新
いとう淳一６９新
［戸畑区］４
荒川 徹６７現
（前回当選１０）
【２４日告示、３１日投票】
◆埼玉県戸田市２６
花井 伸子６５現
本田 哲４８現
つちやえみこ６９現
むとう葉子４６現
（前回当選４）
◆滋賀県高島市１８
森脇とおる６９現
福井せつ子６８現
粟津たいぞう７２元
（前回当選２）
◆和歌山県岩出市１６
増田こうじ６４現
市来 りえ４９現
（前回当選２）
◆佐賀県唐津市２８(２減)
うらた関夫７１現
黒木はじめ３２新
（前回当選２）
◆熊本県山鹿（やまが）市２０
いもうよしや６６現
（前回当選１）
◆鹿児島県西之表（にしのおもて）市１４（２減）
橋口みゆき６５現
渡辺みちひろ４０現
（前回当選２）
【２６日告示、３１日投票】
◆愛媛県砥部（とべ）町１６
佐々木たかお６９
（前回当選１）
◆熊本県大津町１６
荒木としひこ６７現
（前回当選１）
【３１日告示、２月７日投票】
◆前橋市３８
長谷川かおる７０現
小林ひさ子６４現
近藤よしえ６４現
吉田なおひろ４２新
（前回当選４）
◆奈良県橿原（かしはら）市２３
竹森まもる６８現
西川まさかつ６３現
山﨑 たよ６９新
（前回当選３）
◆愛媛県今治（いまばり）市３０
松田すみこ６９現
（前回当選１）
◆長崎県五島市１８（２減）
江川みつ子６８現
（前回当選２）