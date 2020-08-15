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2020年12月1日(火)

１２～１月　地方議員選挙

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元)

【１月１２日告示、１７日投票】

◆沖縄県嘉手納（かでな）町１６

　タナカ康栄７６現

　（前回当選１）

【１７日告示、２４日投票】

◆大阪府茨木市２８

　朝田　　充５２現

　大嶺さやか４９現

　畑中　　剛５４現

　（前回当選３）

◆静岡県菊川市１７

　横山りゅういち６８現

　（前回当選１）

◆岡山県倉敷市４３

　末田まさひこ６２現

　三宅せいし６２現

　たぐち明子４１現

　田辺　まみ６５現

　（前回当選４）

【２２日告示、３１日投票】

◆北九州市５７

　［門司区］６

　高橋　　都６７現

　［小倉北区］１１

　大石まさのぶ６２前

　出口しげのぶ６０現

　［小倉南区］１２

　うど浩一郎４７新

　藤沢　かよ７１現

　［若松区］５

　山内りょうせい５５現

　［八幡東区］４

　藤元さとみ５１現

　［八幡西区］１５

　永井　ゆう３０新

　いとう淳一６９新

　［戸畑区］４

　荒川　　徹６７現

　（前回当選１０）

【２４日告示、３１日投票】

◆埼玉県戸田市２６

　花井　伸子６５現

　本田　　哲４８現

　つちやえみこ６９現

　むとう葉子４６現

　（前回当選４）

◆滋賀県高島市１８

　森脇とおる６９現

　福井せつ子６８現

　粟津たいぞう７２元

　（前回当選２）

◆和歌山県岩出市１６

　増田こうじ６４現

　市来　りえ４９現

　（前回当選２）

◆佐賀県唐津市２８(２減)

　うらた関夫７１現

　黒木はじめ３２新

　（前回当選２）

◆熊本県山鹿（やまが）市２０

　いもうよしや６６現

　（前回当選１）

◆鹿児島県西之表（にしのおもて）市１４（２減）

　橋口みゆき６５現

　渡辺みちひろ４０現

　（前回当選２）

【２６日告示、３１日投票】

◆愛媛県砥部（とべ）町１６

　佐々木たかお６９

　（前回当選１）

◆熊本県大津町１６

　荒木としひこ６７現

　（前回当選１）

【３１日告示、２月７日投票】

◆前橋市３８

　長谷川かおる７０現

　小林ひさ子６４現

　近藤よしえ６４現

　吉田なおひろ４２新

　（前回当選４）

◆奈良県橿原（かしはら）市２３

　竹森まもる６８現

　西川まさかつ６３現

　山﨑　たよ６９新

　（前回当選３）

◆愛媛県今治（いまばり）市３０

　松田すみこ６９現

　（前回当選１）

◆長崎県五島市１８（２減）

　江川みつ子６８現

　（前回当選２）


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