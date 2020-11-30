2020年11月30日(月)
- 感染対策 暮らし・営業守る 社会的検査 国庫負担で/消費税減税 野党が一致/ＮＨＫ日曜討論 小池書記局長主張
- 青年と手を取り合い希望ある新しい社会へ/民青全国大会終わる/新委員長に西川氏
- 「警官の顔」撮影・拡散禁止/仏各地で抗議行動/暴力を助長、法案の撤回を
- 支援物資 学生「助かる」/民青と新婦人がプロジェクト/奈良
- 予算委で集中審議を/ＮＨＫ討論 終盤国会で小池氏
- 核兵器禁止条約 批准へ各党要請強化/発効控え非核政府の会
- 遺骨が混じる土砂採取 人の心なき新基地計画/沖縄・八重瀬町で学習会
- ＮＨＫ日曜討論 小池書記局長の発言
- 総選挙募金・年末募金へのご協力をお願いします/２０２０年１１月２９日 日本共産党中央委員会
- 命・暮らし寄り添う政治/山下氏 “命綱”を倍太く/福島２市 高橋衆院議員 ふなやま予定候補
- 命・暮らし寄り添う政治/田村氏 比例倍増今から/神戸 こむら予定候補
- 命・暮らし寄り添う政治/山添氏 責任尽くす政治/神奈川・藤沢 さいとう予定候補
- 命・暮らし寄り添う政治/山添氏 自粛・補償一体で/新潟・佐渡 たいら予定候補
- 命・暮らし寄り添う政治/藤野氏 ＰＣＲ抜本拡大/和歌山・橋本
- 命・暮らし寄り添う政治/清水氏 消費税５％減税/広島・福山 大平予定候補
- 菅政権の地銀再編/地域経済に不利益もたらすな
- きょうの潮流/ファラデーが晩年に行った講演の記録『ロウソクの科学』に…
|赤旗ＰＲ