2020年11月28日(土)
- 「桜」前夜祭 ２０１９年 収支記載なし/安倍前首相関連６団体/疑惑発覚後も原資隠蔽か
- 新型コロナ 政府は危機感もって対策を/田村政策委員長が主張
- 江戸川区 施設巡回ＰＣＲ/東京 今月から、職員２万２０００人対象
- 学生支援給付金を追加/来月実施 畑野議員に文科相が答弁
- 全労連がコロナ解雇・雇い止め相談/全国から悩み・不安 「諦めないで」
- 任命拒否 論点そらす/学術会議「切り離し」 田村氏が批判
- ＧｏＴｏ見直し迫る/宮本氏「感染拡大を抑えよ」/衆院厚労委
- ＧｏＴｏ 出発分も一時停止を/高橋氏に国交相「重く受け止め」/衆院国土交通委
- 自由化で経済脆弱に/井上氏 日英ＥＰＡただす/参院本会議
- 日曜版２９日号/コロナ危機と菅政権の無為無策/「桜」前夜祭 安倍前首相側 補てん認める
- ＰＣＲ抜本拡充など要請/政府に こむら比例予定候補 兵庫の小選挙区予定候補ら
- 日英ＥＰＡ承認案について 井上議員の代表質問/参院本会議
- ワクチン 第３相試験は重要/参院委倉林氏質疑 参考人が意見
- 全国一律見直しこそ/ＧｏＴｏトラベルで武田氏/参院委
- ２０１９年政治資金収支報告/日本共産党 国民と深く結びつき活動/財務・業務委員会 岩井鐵也責任者が談話
- 「全党への訴え」を力に、国民の苦難軽減にとりくみ何としても１１月の党勢拡大の前進を/１１月２８日 幹部会決定総合推進本部長 小池晃/本部長代理 山下芳生
- 菅首相にも疑惑/「桜」と酷似 大規模集会も収支不記載 １４・１５年/高級ホテルで会費１５００円は可能？答える責任
- １９年政治資金報告/税金と大企業への依存でなく
- きょうの潮流/菅首相による日本学術会議の会員任命拒否は「学問の自由」…
|赤旗ＰＲ