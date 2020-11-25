2020年11月25日(水)
- 安倍事務所 ８００万円補填か/「桜」前夜祭 ホテルが明細書 説明と矛盾/安倍氏 説明拒む
- 事実なら明白な虚偽答弁、法違反 安倍氏の国会招致を/「桜」前夜祭疑惑 小池書記局長が会見
- 大阪、沖縄のオンライン演説会/科学を政治のしもべにしてはならない/志位委員長の訴えから
- 米ＮＹ市/検査体制を強化 １日５万件実施/スタッフ４０００人 ９０％の追跡率
- 安倍氏の予算委出席要求/「桜」前夜祭問題 ４野党が一致
- 学生への再給付早く/山下氏 対象の拡大も切実/参院文科委
- 国内でも検証的試験を/倉林氏 新型コロナワクチン/参院厚労委
- みなし法人支援せよ/岩渕氏 持続化給付金対象に/参院経産委
- 革新懇「頑張り時だ」/代表世話人会 コロナ禍など議論
- 流域全体見る治水こそ/熊本・川辺川ダム建設容認
- 出自知る権利 必要/親子関係特例法案 当事者ら修正要求
- コロナ禍 農家救って 農政局に大平氏/岡山
- 申請修正 柔軟に対応/清水氏に家賃支援で政府答弁
- サ推協委託費 ３２８億円/笠井氏 給付金こそ届けよ
- 農業用水 水質改善を/田村貴昭氏 １８年の硫黄山噴火
- 日米貿易協定 破棄を/紙氏 米国に特権、不平等
- 最高裁介入許されぬ/山添氏「司法の独立を無視」
- 日本共産党の真価発揮し苦難軽減と１１月の党勢前進に全力を/１１月２４日 幹部会決定総合推進本部長 小池晃
- 望遠鏡の運用継続を/愛好家ら文科相に署名提出/「ＶＥＲＡ計画」予算不足で窮地
- 赤木手記と食い違い/清水氏、森友予備報告ただす/衆院財金委
- ひとり親支援拡充求め集会/臨時特別給付金再び
- 「桜」前夜祭疑惑/安倍前首相は国民に真相語れ
- きょうの潮流/自分は生まれてからほとんどいつも何かしらとたたかってい…
|赤旗ＰＲ