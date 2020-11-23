2020年11月23日(月)
- 学術会議に１０億円と攻撃するが/菅氏 機密費から毎年１１億円超/「閉鎖的で既得権益」なのは いったいどちらか
- 新自由主義転換し希望ある社会へ/民青全国大会始まる
- 宝の比例１議席守り北信越で躍進さらに/長野・松本 小池書記局長が訴え
- 空洞また発見/外環道工事直上陥没事故 東京・調布/住民「安全どこいった」
- 民青の活動は社会を動かす力になる/民青全国大会 田村副委員長があいさつ
- 支持失う日本の核決議/井上議員 禁止条約参加求める
- 命守る政権つくろう 各地/滋賀・高島で山下氏
- 命守る政権つくろう 各地/兵庫・尼崎で市田氏/こむら比例予定候補
- 命守る政権つくろう 各地/水戸で笠井氏/塩川衆院議員 大内比例予定候補
- 命守る政権つくろう 各地/高知・土佐で大門氏/中根比例予定候補
- 命守る政権つくろう 各地/奈良で山添氏
- 命守る政権つくろう 各地/香川・２市で宮本岳志氏/白川比例予定候補
- 危険なオスプレイ飛ばすな/東京・福生 配備反対集会
- 学術会議問題 菅首相答弁ファクトチェック/「任命しなかったことと学問の自由は関係ない」/誹謗中傷や萎縮の事態
- 「軍民両用」強要/日本学術会議の原点を壊すな
- きょうの潮流/「私は在日韓国人として最下層で育ち、日本にも韓国にもど…
|赤旗ＰＲ