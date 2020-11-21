2020年11月21日(土)
- コロナ対策 医療支援金現場に届かず/総額３兆円の２割に満たず/“交付早く”と悲鳴/厚労省が小池議員に資料 １０月末時点
- 多数は暴力伴わず/性被害 当事者団体調査 回答６０００件/Ｓｐｒｉｎｇ
- 国挙げ脱炭素社会へ/参院 気候非常事態宣言を決議/衆院に続き
- 気候非常事態宣言決議/評価し実現へ努力/田村政策委員長が表明
- 税逃れ 年間４４兆円/多国籍企業と個人/国際ＮＧＯが試算
- 感染抑止も支援もなし/田村政策委員長 菅政権の無策批判
- 一律ＧｏＴｏ見直せ/参院本会議 倉林氏コロナ対策迫る
- 労働者協同組合法案が可決/衆院厚労委 活動安定化に期待
- 多国籍企業利益を優先/日英ＥＰＡ承認案可決 穀田氏が反対/衆院外務委
- 内閣法制局が答弁訂正/衆院内閣委 塩川氏「審議軽んじる」
- 核禁条約参加へ要請/広島・長崎市長「国会で議論を」
- 日韓の被爆者団体、核禁条約批准求め声明/６カ国協議の当事国に送付
- 学術会議任命拒否・コロナ対策・野党共闘/ＢＳ番組 志位委員長大いに語る
- 性暴力根絶策 強めて/当事者団体、政府に要望書
- 郵便法改正案が可決/全会一致 衆院を通過/総務委で本村氏 雇用改善求める
- 新型コロナワクチン関連法案/倉林氏の代表質問/参院本会議
- サッカーくじ バスケ・単一試合導入案/対象拡大は不正生む 畑野議員反対/衆院委で可決
- 対象期間の延長を/畑野氏 スポーツ活動継続支援事業で要求
- 学術会議問題 菅首相答弁ファクトチェック/「会員の出身や大学に偏り。閉鎖的・既得権のようになっている」/１５年間で多様性向上
- 育鵬社の教科書 激減/占有率 歴史１.１％、公民０.４％/文科省集計
- 森友文書改ざん予備的調査報告/赤木氏資料存在答えず/野党ヒアリング
- 男女共同参画計画/ジェンダー平等社会へ前進を
- きょうの潮流/コロナ禍の中で、子どもたちはどんな状況に置かれ、どんな…
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