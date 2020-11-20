2020年11月20日(金)
- 医療機関と高齢者施設守れ/全額国庫でＰＣＲ検査を/志位委員長が記者会見
- ７５歳以上の医療費倍増/窓口負担１割→２割 対象２００万～６０５万人/厚労省提示
- 「学問の自由」保障せよ 総がかり行動実行委など/「改憲発議反対」署名７９万超提出
- コロナ禍 大学院生が困窮 支援を/全院協、国会議員や省庁に要請
- 種苗法改定案 衆院で可決/自公維など賛成、共産・立民が反対/「参院で廃案に」農民連など抗議
- 国の主導で検査急げ/倉林議員 ＰＣＲ大規模・集中的に/参院厚労委
- 卵子・精子提供の親子関係特例法案可決/共産党反対「検討は不十分」/参院法務委
- 国民投票法めぐり自由討議/赤嶺氏「審査会動かすな」/衆院憲法審
- 「中規模半壊」も支援/被災者生活再建 衆院委で全会一致
- 休業手当/厚労相 見直し「検討」/宮本議員 現行４割程度の是正求める
- １９年参院選 合憲は「極めて重大」/最高裁判決で穀田国対委員長
- 「関係改善を」１６９０人賛同/声明「韓国は『敵』なのか」呼びかけ人会見
- 日曜版２２日号/コロナ第３波 検査・保護・追跡急げ/多面的に活躍する落合恵子さんの半生
- 熊本・川辺川ダム建設/知事 一転して容認/治水口実 山本党県議「民意でない」
- 川辺川ダム 熊本知事容認/共産党県委が抗議/生活・生業の再建が優先
- 卵子・精子提供の親子関係特例法案/参考人の発言（要旨）
- 持続化給付金・家賃支援給付金 継続・拡充せよ/全商連 中企庁に要請/「年越せぬ」が業者の声
- 女性差別撤廃条約 選択議定書批准を/アクションが請願署名提出
- 学術会議問題 菅首相答弁ファクトチェック/「『必ず推薦のとおりに任命しなければならないわけではない』が政府の一貫した考え」/１８年以前の記録なし
- 路頭に迷う人 続出も/住居確保給付金延長を要求/住まいの貧困に取り組むネットワークが国に署名提出
- 千葉・木更津駐屯地/日米オスプレイ拠点化許すな
- きょうの潮流/なぜ、予防がうまくいかないのか。村の若者はこう答えた…
|赤旗ＰＲ