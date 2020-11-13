2020年11月13日(金)
- 感染拡大の「第３波」到来を直視し、「検査・保護・追跡」の抜本的強化を/志位委員長が提言
- 人事介入 市民と野党 抗議宣伝/自由にモノ言えない社会にさせない/小池書記局長が訴え/東京・新宿
- 休業手当支払い大企業に促す/厚労省が要請文 「雇調金活用で」/２カ月より前でも特例適用で申請可
- 学術会議 法に従い推薦/会長ら会見 「拒否理由説明と６人任命を」
- 香港民主派４議員の資格剥奪/一国二制度の形骸化進める暴挙/志位委員長が厳しく非難
- 米大統領選挙結果うけ志位委員長が見解
- 日英ＥＰＡ コメ際限なく自由化/笠井議員が批判 「日欧」超え明らか/衆院本会議
- 総がかり行動 野党代表があいさつ/小池氏「任命拒否撤回を」
- 感染拡大の「第３波」到来を直視し、「検査・保護・追跡」の抜本的強化を/志位委員長の提言
- 種苗法改定断念を/田村貴昭議員「海外流出防げない」/衆院委
- 日曜版１５日号/学術会議 国会での追及を特集/桐野夏生さん 表現が不自由な社会問う
- 新幹線札幌延伸工事で不適土/処分地選定中止を/札幌市に共産党が要請
- 日英ＥＰＡ承認案への笠井議員の代表質問/衆院本会議
- 全労連・国民春闘共闘 コロナ対策で国会要請
- 種苗法改定 必ず阻止/全国食健連が集会・座り込み
- コロナに加え年金減額 生きていけない/年金者組合 署名提出
- 地域に応えた政策を/北海道農業会議が共産党に要請/紙議員が応対
- みんなでストップ！医療・介護の負担増/保団連 署名１４万人超提出
- マイナンバーカード ５０００万枚過剰発注/コロナ対策、病院の減収補てんこそ/衆院総務委 本村議員が追及
- 女川再稼働「同意」/安全と住民置き去り許されぬ
- きょうの潮流/緑の葉が、赤や黄に色づいてゆく列島。鮮やかに染まる紅葉…
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