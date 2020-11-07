2020年11月7日(土)
- 首相が露骨な政治介入宣言 学術会議任命拒否/“調整なかったから任命せず”/小池書記局長が批判
- 人文系２２６学会 共同声明/初めて連携 学術会議任命拒否の撤回要求
- 陸自オスプレイ初飛行/千葉・木更津駐屯地 市民が抗議集会/１０日以降洋上へ
- 核禁条約 日本は批准を/６・９行動 被爆者ら新署名呼びかけ
- 振り出しから質疑やり直すべき/学術会議介入問題 小池書記局長が会見
- 学術会議任命拒否は恐怖政治の道/田村政策委員長、与野党と討論/ＢＳフジ番組
- 参院予算委 小池書記局長の追及
- 高家賃・老朽化「不安」/全国公団自治協 党国会議員団と懇談
- コロナ休業支援金 迅速支給に前進/全労働者に支給を/労組・共産党の共同で
- 種苗法「改正」の問題点/田村貴昭議員に聞く
- 実名報道 解禁に反対/更生は現行法でこそ/少年法改定問題 自由法曹団が要請
- 審議中断１２回３０分 手元の紙を棒読み/小池書記局長質問に菅首相しどろもどろ/手元の紙を棒読み/参院予算委
- コロナ休業支援金/必要な人に一刻も早く届けよ
- きょうの潮流/大きな変化をもたらすのか。ＪＲが発表した来春からの終電…
|赤旗ＰＲ