2020年11月2日(月)
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- 大阪市廃止 再び否決 住民投票/市民の良識、維新野望砕く
- 大阪市廃止 再び否決 住民投票/あすの大阪つくる希望に 二つの会と共産党が会見
- 学術会議あり方 誤解・偏見まき散らす/ＮＨＫ日曜討論 田村政策委員長、菅首相らの発言批判
- コロナ禍 消費税減税考えよ/朝まで生テレビ 宮本議員が主張
- 岩手から政権交代を/県内３野党が合同街頭演説
- なんだっけ/福島第１汚染水の海洋放出って？
- ＮＨＫ日曜討論 田村政策委員長の発言
- 明日をひらく 衆院比例予定候補/東北（定数１３） 藤本ゆり予定候補（４１）/コロナ禍 学生支援に熱
- 明日をひらく 衆院比例予定候補/北関東（定数１９） 茨城４区重複 大内くみ子予定候補（７１）/教育拡充へ 経験生かす
- 北海道新幹線 「条件不適土」説明を/トンネル工事 党道委が凍結要求
- ２０２０米大統領選/あす投票 最後まで激戦続く/ラストベルト 両者重点/接戦州回り支持訴え
- 汚染水放出 海汚すな 渦巻く/「異議あり」自治体の７割 地元メディアも連日報道/福島
- 学術会議会員任命 法解釈はっきり/“首相は拒めぬ”政府文書は一貫/菅首相が言う“根拠”にも疑念
- ごみ大量 米軍返還地/党県議ら現地調査/沖縄・高江
- 文化の日/文化・芸術を大切にする国へ
- きょうの潮流/２０５０年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにすると所…
【速報】大阪市廃止 反対多数で再び否決。住民投票結果を報じる「しんぶん赤旗」２日付１面を掲載します。
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