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2020年11月1日(日)

１１～１２月　地方議員選挙

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）

【１１月１日告示、８日投票】

◆東京都荒川区補１

　鈴木けんいち５９新

　（現有議席６）

◆長野県東御（とうみ）市１７

　くぼた俊介４５現

　いちげ真弓６０新

　（前回当選２）

【３日告示、８日投票】

◆北海道弟子屈（てしかが）町１１

　小川　義雄７４現

　（前回当選１）

◆長野県阿智（あち）村１２

　おおしま正男６７元

　（前回当選１）

【８日告示、１５日投票）

◆山梨県南アルプス市２２

　名取やすし５３現

　松野　昇平４４現

　（前回当選２）

◆山梨県北杜（ほくと）市２０（２減）

　清水　　進６４現

　志村　　清６８現

　（前回当選２）

◆富山県南砺（なんと）市１８（２減）

　なかしま満７１元

　（前回当選０）

◆岐阜県恵那（えな）市１８

　さわたりみなえ７０新

　平林たづ子６５新

　（前回当選２・現有議席１）

◆兵庫県丹波市２０

　西本よしひろ７３現

　西脇ひでたか７０現

　（前回当選２）

◆島根県雲南市１９

　上代かずみ６２現

　（前回当選１）

◆山口県防府（ほうふ）市２５

　山本　久江６８現

　清水ちかし５０現

　（前回当選２）

◆愛媛県四国中央市２２

　三好ひとし６８現

　ひだかゆうすけ３９現

　島　　勝之７３新

　（前回当選３）

◆鹿児島県伊佐市１６（２減）

　畑中きょう子４８現

　（前回当選１）

【１０日告示、１５日投票】

◆長野県松川町１４

　米山よしもり６５新

　（前回当選１）

◆熊本県湯前（ゆのまえ）町１０

　高橋　一雄６３現

　（前回当選１）

【１５日告示、２２日投票】

◆愛知県稲沢市補１

　渡辺ちなみ６９元

　（現有議席１）

【２２日告示、２９日投票】

◆鹿児島市補１

　本田あゆみ４０新

　（現有議席３）


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