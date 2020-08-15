2020年11月1日(日)
１１～１２月 地方議員選挙
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【１１月１日告示、８日投票】
◆東京都荒川区補１
鈴木けんいち５９新
（現有議席６）
◆長野県東御（とうみ）市１７
くぼた俊介４５現
いちげ真弓６０新
（前回当選２）
【３日告示、８日投票】
◆北海道弟子屈（てしかが）町１１
小川 義雄７４現
（前回当選１）
◆長野県阿智（あち）村１２
おおしま正男６７元
（前回当選１）
【８日告示、１５日投票）
◆山梨県南アルプス市２２
名取やすし５３現
松野 昇平４４現
（前回当選２）
◆山梨県北杜（ほくと）市２０（２減）
清水 進６４現
志村 清６８現
（前回当選２）
◆富山県南砺（なんと）市１８（２減）
なかしま満７１元
（前回当選０）
◆岐阜県恵那（えな）市１８
さわたりみなえ７０新
平林たづ子６５新
（前回当選２・現有議席１）
◆兵庫県丹波市２０
西本よしひろ７３現
西脇ひでたか７０現
（前回当選２）
◆島根県雲南市１９
上代かずみ６２現
（前回当選１）
◆山口県防府（ほうふ）市２５
山本 久江６８現
清水ちかし５０現
（前回当選２）
◆愛媛県四国中央市２２
三好ひとし６８現
ひだかゆうすけ３９現
島 勝之７３新
（前回当選３）
◆鹿児島県伊佐市１６（２減）
畑中きょう子４８現
（前回当選１）
【１０日告示、１５日投票】
◆長野県松川町１４
米山よしもり６５新
（前回当選１）
◆熊本県湯前（ゆのまえ）町１０
高橋 一雄６３現
（前回当選１）
【１５日告示、２２日投票】
◆愛知県稲沢市補１
渡辺ちなみ６９元
（現有議席１）
【２２日告示、２９日投票】
◆鹿児島市補１
本田あゆみ４０新
（現有議席３）