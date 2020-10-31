2020年10月31日(土)
- 学術会議 コロナ 温暖化 新基地 核兵器禁止条約/首相の姿勢 根本から問う/小池書記局長が代表質問/任命拒否 逃げずに答えよ/参院本会議
- なくすな大阪市/１００万人対話 最後まで/あす住民投票 賛否攻防激しく
- コロナ禍 非正規支援急務/困窮深刻 受診控え広がる/民医連調査
- コロナ禍 非正規支援急務/月４日勤務なら休業金給付/厚労省方針 労組・共産党の要求実る
- 大企業内部留保 経常利益減っても１０兆円増/１２年連続最高更新 賃上げに回さず/１９年度法人統計
- 説明つかず矛盾拡大/任命拒否 首相答弁に小池書記局長
- 休業支援金 必要な人に/野党が「拡充法案」共同提出
- 入管人権侵害改めよ/共産党が法務省に要請/山添・大内氏同席
- 国民の願い実現する政治を/国政の焦点課題 首相に迫る/小池書記局長の代表質問/参院本会議
- 小池書記局長の代表質問 参院本会議
- なくすな大阪市/行政コスト増は明確 市財政局試算/松井市長の「ねつ造」攻撃は暴挙/明るい会・よくする会 真実伝え全力
- なくすな大阪市/巨額の不足 あわてる維新/「茨の道」明るみに
- なくすな大阪市/住民サービス削減 コスト増は明らか/４党テレビ討論 山中党市議団長ら主張
- 核兵器禁止新署名スタート宣伝/「被爆国政府の責任」/原水爆禁止埼玉県協議会
- 幹部会決定を力に、党員拡大とともに読者拡大で前進を勝ちとる歴史的挑戦を/１０月３０日 幹部会決定総合推進本部長 小池晃/本部長代理 山下芳生
- リニア工事差し止め提訴/静岡県内区間 住民ら「水利権侵害」
- 「私は大阪市廃止に反対です」 著名人一言ポスター/ネットで拡散
- ＰＣＲなど１日６．５万件拡充/都が方針 共産党も提起
- 衆参代表質問/答弁不能で居直る首相許せぬ
- きょうの潮流/たたかう本屋です。地域とのつながりを絶やさないため、理…
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