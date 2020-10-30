2020年10月30日(金)
- 違憲・違法の任命拒否を撤回せよ/志位委員長が代表質問 衆院本会議/首相、答弁できず
- 学術会議、任命求める/記者会見 選考「多様性反映」と説明
- 核禁条約 日本批准を/被爆者・市民ら 新署名スタート/日本原水協よびかけ
- なくすな大阪市/大型ビジョン車で説明「わかりやすい」 住民投票最終盤
- 国民の公務員選定罷免権を簒奪/志位委員長 菅首相の答弁不能ぶり批判
- 欠員で“職務に支障”/学術会議幹部 科学技術相に訴え
- 健康・安全が最優先/中教審 少人数学級否定に批判
- 首相の学術会議介入 違憲・違法の核心つく/コロナ対策 焦眉の課題は/志位委員長の代表質問 衆院本会議
- 日曜版１１月１日号/核兵器禁止条約 １月発効を歓迎/生業訴訟 仙台高裁判決を読む
- 志位委員長の代表質問 衆院本会議
- なくすな大阪市/１票が局面変える/事実伝え世論広げる 民青府委
- 維新・馬場幹事長の「大誤報」発言/言論の自由 踏みにじる/共産・清水議員が批判
- 知れば知るほど「反対」/「都」構想 理解度調査
- 次期作支援交付金/突然の変更 撤回せよ/共産党、農水相に申し入れ
- 沖縄 辺野古新基地/“野党連合政権で止める”/党県議ら、建設現場調査
- 原発ゼロへ署名運動/１１月から１年間 全国連絡会が表明
- 感染者急増/仏独 期限付き 制限強化へ/学校は閉鎖せず 措置に伴い補償も
- 学問の自由を守れ/学術会議人事介入/市民ら抗議
- 給付金の終了提案/財務省は国民の苦境見えぬか
- きょうの潮流/「学匪（がくひ）」という中国から伝わった蔑称がありま…
|赤旗ＰＲ