2020年10月28日(水)
- 国会では沈黙 ＴＶでは強弁/首相、勝手な基準で任命拒否正当化/学術会議の独立性を破壊
- なくすな大阪市/「都」構想反対増え「伯仲」/記者座談会
- 核禁条約署名 早期に/広島市議会意見書 日本政府に要求/全会一致
- 中四国最大歓楽街にＰＣＲ拠点 広島県/飲食店従業員対象に実施
- 「大阪市廃止ノー」住民投票勝利へ緊急支援を訴えます/１０月２７日 日本共産党中央委員会 日本共産党大阪府委員会
- 日本学術会議の梶田隆章会長の菅義偉首相との面談についての報告メール（全文）
- 「真理探究」への介入反対/学術会議任命拒否問題 生長の家が声明
- 明日をひらく 衆院比例予定候補/九州・沖縄（定数２０） 田村貴昭予定候補（５９）/現場の声届け政府動かす
- なくすな大阪市/行政スリム化しない/ジャーナリスト 幸田泉さんに聞く/廃止・分割でコスト増 維新は隠す
- 「都」構想 詭弁・強弁の松井市長/テレビ討論 山中市議が批判
- “「都」構想に学べ”改憲あおる/菅首相に松井氏呼びかけ
- 放送法違反 有無は/ＮＨＫ問題 世話人会が究明請願
- 増子議員自民会派入り/立民福島県連幹事長が共産党県委員長に謝罪
- 次期作支援「元通りに」/紙・田村貴昭議員が農水省に要求/制度変更 経緯ただす
- 米最高裁判事に保守派/「中絶反対」バレット氏就任
- 核兵器禁止条約 草の根の力/ＣＮＤ事務局長 ケイト・ハドソンさんに聞く/廃絶実現の突破口に
- 全県・全地区が頑張りぬき「月間」直後の増勢という歴史的結果を/１０月２７日 機関紙活動局長・田中悠
- タカ３年ぶりリーグＶ/伸びる若手 救援陣 盤石
- 「高齢者福祉乗車券」 賛同２万人超 北九州市/坂の街 「足」ほしい
- 性被害 ６０００件の回答/当事者支援団体「Ｓｐｒｉｎｇ」アンケート/被害届受理わずか４００件
- 福島第１汚染水「２年後満杯」いうが…/２年近く延長可/タンク増設「真剣に検討を」の声
- 伊方原発 廃炉にせよ/ゲート前座り込み四電に抗議・要請/愛媛
- 入管施設を山添議員調査/収容者“仮放免 仕事できない”
- 生活保護 利用者「失踪」扱い/一方的廃止 区に支援団体抗議/東京・足立
- ２１年米 作付け削減/需給と米価安定は政府の責任
- きょうの潮流/「学ぶことは生き延びること」。その言葉は、動詞の現在進行…
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