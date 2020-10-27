2020年10月27日(火)
- 学術会議・新型コロナ 焦眉の大問題にとりくむ/党議員団総会 志位委員長が表明/臨時国会開会
- なくすな大阪市/賛否拮抗 勝利へ１００万人対話/住民投票まで１週間 合同活動者会議
- 力あわせ菅政権退陣に/国会前 総がかりなど訴え
- 日本政府に批准促そう/核兵器禁止条約 日本被団協など会見
- 強権・無策ぶり示した所信表明
- 首相の所信表明/学術会議の「が」の字もないのはまったく異常/志位委員長が記者会見
- 「大阪都構想」住民投票/残り１週間、これからが大切/志位委員長が強調
- 学術会議介入 問題の本質は任命拒否/ネット署名呼びかけ人が会見
- 国民の苦難に背 際立つ強権/菅首相 初の所信表明
- 明日をひらく 衆院比例予定候補/九州・沖縄（定数２０） 沖縄１区重複 あかみね政賢予定候補（７２）/命どぅ宝 思い背負って
- なくすな大阪市/市分割 コスト２１８億円増/財源不足 サービス後退も
- なくすな大阪市/賛否めぐり激しく攻防/住民投票を前に世論調査
- なくすな大阪市/民意無視につながる/ネット番組 指揮官一本化に懸念
- 日本共産党国会議員団総会 志位委員長のあいさつ
- 共産党のコロナ対策“ほとんどその通り”/愛媛県医師会長 小池書記局長と懇談
- 女性街宣 次々マイク/京都 倉林・こむら氏訴え
- 残された５日半、党の総力をあげた奮闘で、１０月度の党員と読者拡大での前進を
- なくすな大阪市/大阪の未来へ投票を/絵本作家 長谷川義史さんに聞く/行政だって手厚い方がいい
- なくすな大阪市/若者と考える「都」構想シンポ/井上市議 政令市の権限 市民のために
- フードバンクに笑顔/和歌山 学生「バイト減、補償もない」/民青と学生有志
- 日米演習 爆音下、市民ら抗議/宮崎・新田原基地 日本を危険にする
- 菅首相の所信表明/国政の重大問題語らぬ無責任
- きょうの潮流/「今度こそ、母さんを助けるぞ」。そう叫んで目が覚めたとき…
|赤旗ＰＲ