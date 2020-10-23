2020年10月23日(金)
- 十分で徹底的な審議を/４カ月ぶりの国会 志位委員長が主張/２６日召集 会期４１日間
- 滝川事件から考える「学問の自由」/社会部長 三浦誠
- 事業主非協力でも支給/休業支援金 厚労省が基準策定へ/宮本議員と労組に回答
- 核禁条約発効 米妨害/批准国に撤回迫る書簡/“米政権パニック” 米紙報道
- 今こそ医療・福祉充実へ/いのちまもる総行動 コロナ禍で政策転換求める
- 学術会議任命拒否 首相の会見/大西元会長「無責任な発言」/野党合同ヒアリング
- 工事中断し対話要求/新基地建設 防衛相にデニー知事
- 増子参院議員の自民会派入り/１６年参院選福島 野党統一で当選/「裏切り行為」批判相次ぐ
- 明日をひらく 衆院比例予定候補/中国（定数１１） 大平よしのぶ予定候補（４２）/被爆地の声 地域の声を
- 日曜版２５日号/強権の菅政権 総選挙で政権交代を/外環道工事の真上で住宅地陥没
- なくすな大阪市/交流の場 守りたい/此花区在住 富里秀夫さん（８８）/卓球仲間など５００人に手紙・パンフ
- なくすな大阪市/Ｑ＆Ａ式バナーできました
- 妊娠・中絶 環境改善へ/倉林党ジェンダー平等委責任者と関係団体懇談
- 非正規女性 対策急げ/自殺急増 小池書記局長が指摘/超党派議連総会
- 馬毛島買収 やめさせて/鹿児島 田村貴昭議員に西之表住民ら
- 中小業者 年越せない/コロナ禍 共産党に全商連訴え
- 国民守る政治へ/５省庁 母親大会実委が要請/所得税法５６条改定 財務省が「検討中」
- 休業支援金 ２カ月待ち不支給 会社が協力しない/中小企業の労働者 実態切々と/厚労省が改善約束
- 学問の自由への脅威/学術会議任命拒否 日弁連が声明
- 生存権守る運動大きく/生活保護引き下げ違憲訴訟/弁論・集会
- 尋問に証言拒否１００回/案里被告公判で克行元法相/参院選買収事件
- 女川再稼働 自公賛成/請願採択 住民投票拒否の末/宮城県議会
- 全被害者救済判決を 原告主張/建設石綿訴訟 最高裁で初弁論
- ＩＲ基本方針変更/カジノ断念し法廃止へすすめ
- きょうの潮流/韓国のベストセラー小説『８２年生まれ、キム・ジヨン』が…
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