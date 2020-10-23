十分で徹底的な審議を

今こそ医療・福祉充実へ

/１６年参院選福島 野党統一で当選/「裏切り行為」批判相次ぐ

増子参院議員の自民会派入り

/中国（定数１１） 大平よしのぶ予定候補（４２）/被爆地の声 地域の声を

/強権の菅政権 総選挙で政権交代を/外環道工事の真上で住宅地陥没

なくすな大阪市

/交流の場 守りたい/此花区在住 富里秀夫さん（８８）/卓球仲間など５００人に手紙・パンフ