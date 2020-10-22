2020年10月22日(木)
- 官邸のＴＶ監視ここまで/出演者発言・ナレーション・見出し…詳細に/３月前半分 Ａ４で７００枚 本紙が記録入手
- なくすな大阪市/住民投票“必ず勝利”/明るい会・よくする会 世論広く アピール発表
- 宮本さんを東京２０区から国会へ/比例４議席以上必ず 東久留米で小池氏
- 子ども６人に１人「極度の貧困」/ユニセフなど分析
- ブリ・マダイなど漁獲規制/水産庁が方針 沿岸漁民に打撃
- 学問の自由侵害追及へ/学術会議 野党国対委員長 確認
- 「批判の声あげねば」/映画監督 森氏、学術会議介入で懸念/野党ヒアリング
- 明日をひらく 衆院比例予定候補/近畿（定数２８） 大阪４区重複 清水ただし予定候補（５２）/中小業者に寄り添う味方
- 明日をひらく 衆院比例予定候補/近畿（定数２８） 兵庫８区重複 こむら潤予定候補（４５）/少人数学級 子どもたちに
- なくすな大阪市/歴史と伝統壊す「都」構想 カジノ誘致は知事権限/街頭宣伝 清水議員訴え
- 衆院小選挙区予定候補が交流/小池書記局長「現瞬間が勝負どころ」
- 給食補償４９億円止まり/紙議員質問主意書に政府答弁
- 全国青年・学生部長会議開く/全党あげて民青と学生分野の前進を/辻青年・学生委員会事務局長の報告
- 全国青年・学生部長会議開く/全党の力で「世代的継承」を成功させ、日本社会の現在と未来に責任をもつ党を/山下副委員長・党建設委員会責任者のあいさつ
- 全国青年・学生部長会議開く/若林党建設委員会責任者代理のまとめ
- スポーツ支援事業延長/感染防止し継続・再開 申請来月末まで
- 「売り上げ減は深刻」/田村氏 県漁協・森林組合と懇談/大分
- 生活福祉資金の特例貸付/支給率に地域差、８割どまりも/宮本室に厚労省資料
- 横浜市はカジノ誘致中止を/野党６党代表と市民の会要請
- 申請困難な労働者救え/休業支援金の改善要求/野党ヒアリング
- 調布市の道路陥没/外環地下工事との関係究明を
- きょうの潮流/炊きたてのあったかいご飯、パリパリの焼きのり、みそ汁…
|赤旗ＰＲ