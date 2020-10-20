2020年10月20日(火)
- 核兵器禁止条約 政府に参加要求/４９４議会 意見書
- 共闘の力で政権交代/総がかりなど国会議員会館前行動
- 都にカジノを提案/森ビル・フジテレビ・三井住友銀/本紙取材で判明
- 将棋新人王に池永四段 第５１期/最後のチャンス結実
- 陥没調査し外環道中止に/党都議団が都に申し入れ
- 菅内閣支持率急落/説明拒否する政治姿勢への批判の高まり/小池書記局長 会見で指摘
- 学術会議問題 任命拒否撤回求める/東京 革新懇が街頭宣伝
- 明日をひらく 衆院比例予定候補/近畿（定数２８） 京都１区重複 こくた恵二予定候補（７３）/共闘の要 他党派もエール
- なんだっけ/デジタル庁って？
- なくすな大阪市/党派超え市民共同宣伝/阿倍野 「最大問題は住民サービス低下」
- 「都」構想 公明・山口代表「賛成てこ入れ」/支持者から厳しい批判/“６０年以上応援、もう終わりや”
- 愛知・岡崎市長に中根氏/初当選 大差で現職破る/共産党が自主支援
- 被爆者に応える政府に/東海一斉宣伝・名古屋 もとむら氏ら
- 比例で２議席以上に/九州沖縄一斉宣伝・大分 田村貴昭議員ら
- オール沖縄全員勝利必ず/県共産党・後援会集い/あかみね氏「県民の心一つに」
- フリーランスに支援を/日俳連・ＭＩＣなど 未払賃金立替適用・傷病手当支給を要請
- 戦後処理 事態はひっ迫/解決求め４団体が共同会見
- 「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」高額日当/事務局出向 大手業者を優遇/１人４．５万円 野党「焼け太りだ」
- 池永四段 急戦振り切る/将棋新人王戦 齊藤三段猛追及ばず
- データ消去 元法相依頼/案里公判業者調書 疑惑報道後に
- 富士撃つ米軍訓練 初日から白リン弾/静岡県民の会監視
- 非正規最高裁判決/格差是正求め運動を進めよう
- きょうの潮流/北海道にしようか、沖縄にしようか…。知り合いが悩んでい…
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