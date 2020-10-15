2020年10月15日(木)
- 学術会議介入/日本の国益損ねる/安保法反対学者の会が抗議
- 学術会議介入/憲法研究者１３８人が声明/首相は推薦拒めない
- なくすな大阪市/「僕も反対 がんばって」/連日配布 日刊ビラに反響
- 核兵器禁止条約/ツバル批准 ４７カ国目/発効まで３カ国
- 学術会議問題/杉田副長官の国会招致を/野党国対委員長が一致
- 改憲求める世論はない/自民起草委方針 穀田国対委員長が批判
- 明日をひらく 衆院比例予定候補/東京（定数１７） 東京２０区重複 宮本徹予定候補（４８）/国民の悲鳴 突きつけ論戦
- 明日をひらく 衆院比例予定候補/東京（定数１７） 東京１２区重複 池内さおり予定候補（３８）/名もなき性被害の声 届け
- 維新ビラ 電話は市役所/公正中立を逸脱 行政を私物化
- 肥育農家支援求める/牛マルキン発動でも経営難/紙氏が質問主意書
- 文化支援 実情に合う改善を/対コロナ 関係者ら国に要請
- ２１００万非正規労働者とともに/最高裁不当判決 原告ら「たたかい続ける」
- フラワーデモ参加者の思い/性差別する政治変えよう
- 桜島降灰 対策強化を/周辺市議会協が共産党に
- いまだ予算額の４％未満/休業支援金 進まぬ支給/事業主が記入せず 大企業非正規は対象外 野党が改善要求
- 核のゴミ処分場/自治体への押し付けをやめよ
- きょうの潮流/いまごろ各地で花を咲かせ、季語にもなっているコスモス…
|赤旗ＰＲ