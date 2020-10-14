2020年10月14日(水)
- 学術会議介入/首相 弁明くるくる/どれも違法
- 学術会議問題 署名１４万超/任命求めて政府に提出
- 「杉田議員辞職を」署名１３万超/自民が受け取り拒否
- 非正規の賞与・退職金ゼロ/最高裁 是正に背
- 杉田副長官以前にも人事介入/前川元文科次官 安保法制反対など理由に/野党合同ヒアリング
- 法律家６団体連絡会オンライン市民集会/立憲政治へ根本転換を
- 学術会議任命拒否 焦点は/憲法と国民全体への攻撃
- 明日をひらく 衆院比例予定候補/東京（定数１７） 笠井亮予定候補（６７）/「命守る政治」へ一歩一歩
- 孫子の代まで百害/テレビ討論 山中氏が主張/大阪市廃止 住民投票
- なくすな大阪市/「都」構想の危険告発/学者が立場超え所見次々
- 日本共産党常任活動家追悼式/遺族の方々と思い一つに/新たに２１０人合葬
- 福島原発生業訴訟 双方が上告
- 「一日も早い救済を」/生業訴訟 原告「国・東電は傲慢」
- 核禁条約の批准早く/岩手県議会が意見書可決/少人数学級でも
- 学術会議任命拒否 元官僚が語る/首相が名簿「見ていない」！？ 経緯・情報知らないはずない
- 学術会議問題「学問の自由ゆさぶる」/宗教者７３氏が抗議声明
- 杉田暴言と自民党/政党としての責任が問われる
- きょうの潮流/故・家永三郎さんが国による教科書検定は違憲・違法だとし…
|赤旗ＰＲ