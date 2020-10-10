2020年10月10日(土)
- 元会長２氏、違法性指摘/首相は要件に照らし説明を 広渡氏/学問の自由を制約する問題 大西氏/学術会議任命拒否 野党ヒアリング
- 有名科学誌 相次ぎ報道 『サイエンス』も/学術会議介入
- 南関東から政権交代、共産党躍進のうねりを/千葉・津田沼 志位委員長が訴え
- 本気で女性候補増を/衆院選むけ運動グループ 署名を共産党に
- 国会審議とヒアリングで菅首相の説明は破綻/学術会議問題 田村政策委員長が批判
- 処方箋なしで販売可/緊急避妊薬 内閣府内で検討方針
- 明日をひらく 衆院比例予定候補/南関東（定数２２） 神奈川１０区重複 はたの君枝予定候補（６３）/教育無償化を政権交代で
- 総選挙勝利へ共産党いっせい宣伝/連合政権に挑む 近畿ブロック/女性議員実現を 四国ブロック
- 学術会議元会長の発言要旨 野党合同ヒアリング
- 辺野古 意見書１万８９０４件/設計変更 １３年埋め立て申請の５倍超
- 児童演劇支援して/劇団「風の子」、市田・畑野氏に要請
- 核のごみ ノーで力を合わせよう/畠山氏 「町民の会」代表らと懇談/寿都町
- 日本学術会議人事 １６、１７年も官邸介入/途中で説明要求、候補に難色/大西元会長が証言
- ＧｏＴｏイート/“錬金術”解決しない/野党、ポイント制の欠陥批判
- 東電刑事裁判控訴審/過酷事故責任を明確に/逆転勝訴をめざす集会
- 関電金品受領問題/「原発マネーの闇」解明尽くせ
- きょうの潮流/甘えん坊のジョニーベアー。米イエローストーン国立公園で…
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