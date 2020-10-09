2020年10月9日(金)
- 形式的任命は学問の自由のため/学術会議介入/８３年首相答弁引き田村議員 政府「不適当」理由示せず
- 政権奪取へ 日本共産党躍進を/横浜 志位委員長が訴え
- 「学問を守れ」学生も学者も/首相官邸前
- 学術会議会員任命拒否/科学誌『ネイチャー』が社説/“学術の独立を侵食”
- 辺野古新基地の設計業務 県の承認なく委託/沖縄防衛局/赤嶺氏に資料提出
- 学術会議問題 塩川氏への答弁訂正/内閣法制局「資料読み間違え」/加藤氏会見でも
- 論戦ハイライト/全国民への攻撃 学問の自由守れ 学術会議任命拒否/田村智子議員の質問 参院内閣委
- 明日をひらく 衆院比例予定候補/南関東（定数２２） 志位和夫予定候補（６６）/野党の政権奪取へ けん引
- 日曜版１１日号/学術会議への人事介入を追う/「インタビュー政権交代」 元防衛相の北澤俊美さん
- なくすな大阪市/大阪市をつぶせば住民サービス削減/教育・保育・医療・介護も手薄に/テレビ討論 山中市議団長が主張
- ＰＣＲ拡充の補正予算議決/共産党、特別委設置を提案/都議会
- 検査、保健所充実迫る/共産党 和泉幹事長が談話/９月都議会閉会
- 本気の共闘で連合政権を/富山 井上・藤野氏ら訴え
- 新品種栽培現場を調査/種苗法めぐり 田村貴昭・紙・梅村氏/茨城
- 全国都道府県委員長会議/志位委員長の閉会あいさつ
- 全国都道府県委員長会議/幹部会第一決議 小池書記局長の討論のまとめ
- 全国都道府県委員長会議/幹部会第二決議 山下副委員長の討論のまとめ
- 建設石綿訴訟全面解決を/都内 救済・基金求め集会/小池氏があいさつ
- ２０２０米大統領選/討論会開催 両副大統領候補 激論/災害と気候変動“関連性はない”ペンス氏/コロナ対応“史上最大の失敗”ハリス氏
- 「極貧」人口 年内に７.３億人/来年も想定より１億５０００万人増/世銀報告
- 原発汚染水海洋放出 漁業に打撃/全漁連と福島県水産加工業連 「断固反対」を表明/政府会合で
- 岩国へのＦ３５Ｂ追加配備やめよ/中四国防衛局に大平氏ら要請
- 福島の原子力災害伝承館/語れぬ語り部/マニュアルに“特定の団体批判禁止”
- 杉田氏暴言 自民に責任/総がかり ウィメンズアクション
- 学術会議人事介入/「学問の自由」脅かす解釈変更
- きょうの潮流/北海道にはアイヌ語に由来する地名が数多くあります。後志…
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