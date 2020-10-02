2020年10月2日(金)
- 学術会議介入 「学問の自由」脅かす重大事態/違憲・違法の任命拒否は撤回せよ/志位委員長が記者会見
- 首相が６人任命拒否/学術会議総会 新旧会長“大変重大”
- 大阪市なくすな 文化人アピール/木津川計氏ら呼びかけ/山田洋次・内田樹・わかぎゑふ氏ら２０２人が賛同
- 消費税減税 政権交代で/１０％から１年、各界連が宣伝/小池・石垣氏訴え
- 「赤旗」読者 大会現勢突破/入党申し込み８４３人
- 次の総選挙で政権交代と野党連合政権の実現を/志位委員長が表明
- 学術会議存立 脅かす/菅首相の人事介入/任命拒否された３氏が抗議/小澤・岡田・松宮氏 要請書
- 日曜版４日号/次の総選挙で政権交代を/特集 大阪市廃止あかん 都「構想」反対
- ２０人以下学級ぜひ/退職教員ら要望書 文科省に提出/穀田・倉林・畑野議員
- “増税政権 期待できぬ”/札幌 各界連など消費税宣伝
- 米価暴落阻止急げ/農民連中央行動 自国の食料は自国で
- 高齢者の人権侵害 深刻/「宣言」実現へ学習・討論会
- 豊穣の有明海 若者に/長崎・諫早訴訟 差し戻し審口頭弁論
- 菅首相、会見は避けオフレコ朝食会/番記者らと２回計画
- 少人数学級/実現への重要局面に力合わせ
- きょうの潮流/老夫妻と長男家族のくらしは一転しました。ふたりは避難所…
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