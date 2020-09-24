2020年9月24日(木)
- 「桜」招待状 信じたのに/ジャパンライフ被害者 悲痛な声/それでも幕引きか
- 共産と相当な共通点/枝野立民代表
- 最大限の連携へ努力/小池書記局長
- 流れかえよう今/新外交イニシアティブ（ＮＤ）代表・弁護士 猿田佐世さん/同盟一辺倒の脱却を
- 菅氏の報道介入批判/国境なき記者団
- 日本共産党衆院比例予定候補（第５次）を発表/小池書記局長が会見
- “自己責任の新自由主義か、おおもとからの転換か”これが政治の対決点/ＢＳフジ番組 小池書記局長が討論
- 改憲問題新たな局面/九条の会声明 敵基地攻撃許さず
- 大阪市廃止＝「都」構想 住民投票の焦点（４）/二重行政のウソ 鮮明
- 少人数学級 今度こそ 署名に力/分散登校で良さ実感/和歌山
- なくすな大阪市/自作ビラ手に/たちあがる市民有志
- 新幹線残土・「核のごみ」ノー/共産党道委が政府要望/紙・岩渕・畠山氏ら
- 核兵器禁止条約 発効まであと５カ国
- つくりだした変化に確信をもち「特別月間」最終盤の猛奮闘を/小池晃「特別月間」推進本部長
- 柏崎刈羽原発/規制委 保安規定を了承/再稼働 東電に「適格性」
- 自民７市議に辞職勧告案/党広島市議団が提出
- 民間人の戦争被害/国はこれ以上我慢を強いるな
- きょうの潮流/１９７０年代のアメリカ。女性は仕事を選べず、…
|赤旗ＰＲ