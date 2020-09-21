2020年9月21日(月)
- 菅内閣 「靖国」派ズラリ/改憲・右翼政治も“継承”/議連に１８人
- 流れかえよう今/元農水相 山田正彦さん/農業売り渡す菅内閣
- 大阪市廃止＝「都」構想 住民投票の焦点（１）/今やるべきはコロナ対策
- 共闘発展の先進地、新潟で小選挙区全勝、比例党躍進を/小池書記局長が訴え
- なくすな大阪市/市民と野党が街頭演説/「都」構想よりコロナ対策
- 「総選挙で決着を」街頭で訴え/自公政治行き詰まり/北九州、福岡・笠井氏
- 「総選挙で決着を」街頭で訴え/国民の手に取り戻す/仙台・山添氏
- 「総選挙で決着を」街頭で訴え/菅首相出身地で反響/秋田・ふなやま氏
- 「総選挙で決着を」街頭で訴え/新自由主義から転換/水戸・塩川氏
- 「総選挙で決着を」街頭で訴え/ケアに手厚い社会へ/東京・笠井氏
- 「総選挙で決着を」街頭で訴え/「願い託せる」共産党/東京・青年
- 野党共闘の流れ前進/京都・こくた氏
- 比例ブロックの様相
- タイ 民主化求め大規模集会/学生主導 王制改革掲げ/独裁反対 権利求める
- コロナ禍長期化 大学生活に支障/オンラインつらい 友人つくれず 研究できない/不安募る学生たち
- 敬老の日/長生きを脅かす社会変えよう
- きょうの潮流/うれしいお便りをいただきました。本欄の書き写しを始め、…
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