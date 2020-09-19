2020年9月19日(土)
- ジャパンライフ元会長ら逮捕/「桜」招待状を宣伝利用/詐欺容疑などで１４人 被害２１００億円か
- ジャパンライフ元会長ら逮捕/政治家利用 被害が拡大/田村政策委員長会見 政府は真相究明を
- 安保法制強行“米国の戦争に役立つ”/「歴史的偉業」と絶賛/日曜版 米秘密公電スクープ
- きょう 戦争法強行成立５年/安倍政治最大の「負の遺産」
- 野党、「桜」再調査要求/ジャパンライフ元会長逮捕受け/合同ヒアリング
- 新しい政治つくろう/田村副委員長 近畿比例４予定候補と訴え/京都・神戸
- 無通告飛来 抗議せよ/オスプレイ 党北海道委が防衛局に
- 朝鮮戦争早期終結訴え/日朝平壌宣言１８年「国交正常化を」/東京で集会
- 高齢者の人権保障 世界の流れ/高齢期運動連絡会など倉林共産党副委員長と懇談
- 強制労働の事実 展示を/市民団体、政府に要望書/世界文化遺産の展示施設に抗議
- 行政処分遅れ被害拡大/“広告塔”の責任問え/ジャパンライフ問題を追及 大門実紀史参院議員の話
- 「桜」招待状で荒稼ぎ/ジャパンライフ元会長らの逮捕/弁護士ら会見 徹底解明・救済求める
- 新人王戦 佐田七段先勝/囲碁 優位を築き手堅く
- 安保法制成立５年/今こそ「戦争する国」の阻止へ
- きょうの潮流/専門家のお墨付き、俳優のだれだれさんもご愛用――。テレ…
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