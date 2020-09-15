2020年9月15日(火)
- 菅氏 自民新総裁に選出/安倍政治の継承鮮明に/改憲に執念・疑惑の再調査否定
- 「驚くほど中身なし」/菅自民新総裁 志位委員長がコメント
- 大坂、２年ぶり全米Ｖ/女子テニス マスクで人種差別に抗議
- 自民、電通へ１００億円超/１９年間 政党助成金から支出
- 新基地中止へ対話を/デニー知事 菅新総裁によびかけ
- 菅氏では希望ない/ＢＳ朝日「激論！クロスファイア」 山添議員が出演
- 志位委員長が離任の韓国公使と懇談
- 白川比例予定候補と小川衆院議員、語り合うつどい/野党共闘充実へ共鳴/香川 山田三谷革新懇、５３人が参加
- 安倍政治継承許さぬ/九州・沖縄 田村氏、いっせい宣伝
- 自己責任政治 転換を/藤野氏、長野５市村で訴え
- ラムサール条約登録目指し/保護区指定 県に要望/沖縄 泡瀬干潟で市民ら
- ベラルーシ ５週連続デモ/大統領辞任求め１５万人
- コンビニ営業 改善急げ/８社にオーナー要望 公取委見解受け
- 自民新総裁に菅氏/安倍政治の継承と推進の危険
- きょうの潮流/彼らの抗議の代償は大きなものでした。オリンピックの場か…
|赤旗ＰＲ