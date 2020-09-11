2020年9月11日(金)
- 新自由主義の暴走か、転換か――日本の政治の対決軸に/川崎で志位委員長が訴え
- 合流新党代表に枝野氏/新自由主義からの転換 主張/党名は立憲民主党
- 合流新党代表に枝野氏/新自由主義の転換で一致点 自公政権に代わる政権構想を/志位委員長が表明
- 要介護者も保険外し/厚労省 国会に諮らず「省令改正」/小池書記局長 聞き取り判明
- 俳優困窮 支援申請も困難/日俳連調査 自己負担金がネック
- 総選挙へ 共闘発展へ運動/全国革新懇が事務室長会議/小池書記局長が報告
- 臨時国会 １６日に召集/衆参議運理 自民「会期３日」提案
- 温暖化ガス濃度 史上最高/コロナでの減少一時的/国連の機関が共同で報告書
- 日曜版１３日号/総選挙で安倍政治に決着つけよう/日曜版「桜」報道にＪＣＪ大賞
- なくすな大阪市/コロナ禍受け見通し 来年度、赤字６３７億円/「都」構想 財政試算の甘さ露呈
- 客足減 直接支援を/“ＧｏＴｏ”置き去り困る/群馬 梅村氏に観光協会
- 畜産守る抜本支援を/コロナ禍 農民連が農水省に要請/紙議員が同席
- 文化芸術活動継続支援事業/音楽ＣＤは対象外/ロックミュージシャン怒る
- 「黒い雨」解決の展望は/大平・仁比氏 原告・支援者と懇談
- 日本経済の失速/破たんした政策からの転換を
- きょうの潮流/今年はスイスで２月２２日、ドイツで３月１６日、米国で３月３１…
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