2020年9月6日(日)
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- 4面（政治・総合）
- 5面（国際）
- 6面（読者の広場）
- 7面（党活動）
- 8面（読書）
- 9面（読書）
- 10面（スポーツ）
- 11面（地方特集）
- 12面（社会・総合）
- 13面（社会）
- 「安倍政治」とのたたかい 決着を/総選挙での躍進めざし 共産党が全国宣伝/新宿で田村副委員長訴え
- 香港国安法は人権侵害/中国政府に見直し要求 国連特別報告者らが書簡
- 日本の子「精神的幸福度」最低水準/ユニセフ調査/少人数学級や心のケア課題
- 発達障害対応 細やかに/超党派議連が少人数学級要請
- 安倍政権追い詰めた７年８カ月（５）/不当な生活保護攻撃に反撃
- 「命守る」署名に列/医労連などキャラバン開始
- なんだっけ/「核のごみ」最終処分場って？
- 「安倍政治」終わらせよう/党比例予定候補ら 各地で訴え
- 北海道地震２年 犠牲者追悼/悲しい町で終わらせない/紙・岩渕・畠山氏 被災地を訪問
- カジノ 決着つける/横浜 住民投票へ党派超え/署名スタート集会
- 安倍政権と憲法/立憲主義の回復こそが急務だ
- きょうの潮流/『ドラえもん』のなかの一話。ある日、のび太の学校に…
【お知らせ】台風１０号の影響で配達困難地域があるため、九州・沖縄地方の読者向けに、特別に紙面をPDF形式で公開します。
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