2020年9月5日(土)
- ＰＣＲ検査増強/政府が全面的財政措置を/志位委員長が会見
- 安倍政権追い詰めた７年８カ月（４）/「消費税減税」の世論
- カジノ問う住民投票ぜひ/横浜 直接請求署名スタート
- 「ノー」の審判にむけ全力つくす/大阪市廃止構想で志位委員長
- 総選挙で「安倍政治」に決着を/志位委員長
- 緒方氏がベトナム共産党対外委員長と会談
- 家賃支援 対象広げよ/田村氏提起に政府「検討」/政府・与野党協
- 起訴状など被害者匿名化/法相 性犯罪で法改正検討
- 全労連の「出番の情勢」 光る役割、強大な組織を/新役員が党本部訪問 志位委員長らと懇談
- 「安倍政治」とのたたかいの決着は、総選挙でつけよう/全国都道府県委員長会議 志位委員長の中間発言
- 住民投票で大阪市守る/明るい会・よくする会 代表者会議で決意
- きょう 沖縄「緊急事態」終了/知事、感染防止へ引き続き
- 泊・核ゴミ問題聞き取り/岩渕・畠山両氏が北電に
- 教組が法的地位回復/韓国 ７年ぶり、最高裁判決受け
- 全国都道府県委員長会議での討論のまとめ/小池晃「特別月間」推進本部長
- 台風１０号 来る前に備えを/記録的大雨・暴風も/早めの避難 心がけて
- 建材５社の責任認定/石綿訴訟東京２陣 国には１４連勝
- 国政私物化疑惑/首相退陣で幕引き許されない
- きょうの潮流/出馬、対抗馬、一騎打ち…。政治用語には「馬」に関わるも…
|赤旗ＰＲ