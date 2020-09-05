/政府が全面的財政措置を/志位委員長が会見

総選挙で「安倍政治」に決着を

/田村氏提起に政府「検討」/政府・与野党協

起訴状など被害者匿名化

「安倍政治」とのたたかいの決着は、総選挙でつけよう

きょう 沖縄「緊急事態」終了

教組が法的地位回復

/記録的大雨・暴風も/早めの避難 心がけて

台風１０号 来る前に備えを

きょうの潮流

/出馬、対抗馬、一騎打ち…。政治用語には「馬」に関わるも…