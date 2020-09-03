2020年9月3日(木)
- 医療機関 減収補てんを/藤野議員 政府方針の転換迫る/“現場は崩壊の瀬戸際”/衆院予算委
- 菅官房長官 「安倍路線継承に全力」/自民党総裁選の立候補表明
- 即時停戦 核廃絶求める/ドイツ「反戦の日」/平和団体・労組などがデモ
- 沖縄新基地 推進を表明/菅氏 森友再調査を拒否
- 安倍政権追い詰めた７年８カ月（３）/疑惑の真相解明を
- “敵基地攻撃に道筋”は異常/穀田氏 辞任表明の首相批判
- 国は保健所体制強化を/藤野議員 疲弊する実態示す/衆院予算委
- 日本共産党に託された豪雨災害救援募金/６３００万円を被災地に
- 生態系に重大な影響/モーリシャス座礁 田村貴昭氏聞き取り
- 非正規雇用者１３１万人減/「調整弁」アベノミクスが拡大/７月労働力調査
- 全自動ＰＣＲ検査導入/千葉 松戸市が体制拡充へ
- 戦車の公道走行やめろ/北海道苫小牧市 住民らが陸自に抗議
- コロナ 倒産が８割以上/休業要請の飲食業最多
- むつ 使用済み核燃料の中間貯蔵施設/規制委が審査書案了承
- コンビニ２４時間強制/独禁法違反の恐れ 公取委 本部に改善要請/オーナーに調査 業務時間「辛い」６３％ 時短希望６７％
- 福島第１で廃液漏えい/３号機 基準超す放射性物質含有
- 案里被告擁立 自民本部が後押し/河井夫妻裁判 地元の方針覆す
- コロナ禍の住まい/居住困難者の願いにこたえよ
- きょうの潮流/短すぎた今年の夏休み。子どもたちは楽しい思い出を作れた…
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