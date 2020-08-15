2020年9月1日(火)
９～１０月 地方議員選挙
日本共産党の立候補者
（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）
【９月６日告示、１３日投票】
◆福島県いわき市３７
かんの宗長６０新
高橋あき子７５元
（前回当選４）
◆大阪府和泉市２４
さおとめ実７０現
原 しげき６８現
（前回当選３）
【８日告示、１３日投票】
◆神奈川県大井町１４
大石 まい３５新
（前回当選１）
◆広島県府中町１８
ふたみ伸吾５７現
（前回当選２）
【１３日告示、２０日投票】
◆神奈川県座間市２２
もりや浩一４０現
星野くみ子５９現
むらこし透３３新
（前回当選３）
【２０日告示、２７日投票】
◆岡山県高梁（たかはし）市１８
石部 誠６１現
小柴 健男６１新
（前回当選２）
【２２日告示、２７日投票】
◆大阪府河南町１０
りきたけ清６５現
（前回当選１）
◆岡山県吉備中央（きびちゅうおう）町１２
日名 義人７８現
（前回当選１）
◆高知県大月町１０
浦木ひでお７０現
（前回当選１）
◆鹿児島県喜界町１２
良岡理一郎６８現
（前回当選１）
【２７日告示、１０月４日投票】
◆兵庫県三田（さんだ）市２２
長尾あきのり４２現
水元さゆみ５０新
木村まさと５６新
（前回当選３）
【２９日告示、１０月４日投票】
◆和歌山県みなべ町１４
池田みちる５９現
（前回当選１）
【１０月４日告示、１１日投票】
◆千葉県袖ケ浦市２２
しのざき典之６０現
となみ久子４３現
（前回当選２）
【６日告示、１１日投票】
◆東京都利島村６
笹岡 寿一７９現
（前回当選１）
【１１日告示、１８日投票】
◆静岡県伊豆市１６
木村 建一７４現
（前回当選１）
◆愛知県岡崎市３７
鈴木まさ子５９現
中根よしあき３９新
（前回当選３）
◆兵庫県養父市１６
津﨑 和男６１現
竹浦 昭男７３元
（前回当選１）
◆滋賀県甲賀（こうか）市補１
西山みのる６０新
（現有議席３）
◆島根県安来（やすぎ）市補１
河津きよし６８元
（現有議席２）
【１８日告示、２５日投票】
◆茨城県つくば市２８
滝口 隆一７２現
橋本けい子６６現
山中まゆみ４２現
（前回当選３）
◆山梨県笛吹市１９（２減）
渡辺まさひで７１現
こうの智子５７現
（前回当選２）
◆大阪府泉南市１６
大森 和夫６１現
寺本えみこ５８新
くすのき成明４１新
（前回当選２）
◆山口県光市１８
田辺まなぶ５７現
いわね洋志４０新
（前回当選２）
◆愛媛県東温（とうおん）市１６
森しんいち７８現
（前回当選１）
◆福岡県宗像（むなかた）市２０
末吉たかし６９現
しんどめ久味子６２現
かわち 亮４０新
（前回当選３）
【２０日告示、２５日投票】
◆三重県菰野（こもの）町１８
中川てつお７３現
かとう昌行７２現
千賀ゆう子７７現
（前回当選３）
◆大阪府太子（たいし）町１１
西田いく子５７現
ふじい千代美７０新
（前回当選２）
◆山口県周防大島（すおうおおしま）町１４
砂田まさかず６４現
（前回当選１）
◆愛媛県上島（かみじま）町１４
寺下みつのり７０現
（前回当選１）