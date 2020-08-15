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2020年9月1日(火)

９～１０月　地方議員選挙

日本共産党の立候補者

　（自治体名、定数。候補者の下は年齢、現新元）

【９月６日告示、１３日投票】

◆福島県いわき市３７

　かんの宗長６０新

　高橋あき子７５元

　（前回当選４）

◆大阪府和泉市２４

　さおとめ実７０現

　原　しげき６８現

　（前回当選３）

【８日告示、１３日投票】

◆神奈川県大井町１４

　大石　まい３５新

　（前回当選１）

◆広島県府中町１８

　ふたみ伸吾５７現

　（前回当選２）

【１３日告示、２０日投票】

◆神奈川県座間市２２

　もりや浩一４０現

　星野くみ子５９現

　むらこし透３３新

　（前回当選３）

【２０日告示、２７日投票】

◆岡山県高梁（たかはし）市１８

　石部　　誠６１現

　小柴　健男６１新

　（前回当選２）

【２２日告示、２７日投票】

◆大阪府河南町１０

　りきたけ清６５現

　（前回当選１）

◆岡山県吉備中央（きびちゅうおう）町１２

　日名　義人７８現

　（前回当選１）

◆高知県大月町１０

　浦木ひでお７０現

　（前回当選１）

◆鹿児島県喜界町１２

　良岡理一郎６８現

　（前回当選１）

【２７日告示、１０月４日投票】

◆兵庫県三田（さんだ）市２２

　長尾あきのり４２現

　水元さゆみ５０新

　木村まさと５６新

　（前回当選３）

【２９日告示、１０月４日投票】

◆和歌山県みなべ町１４

　池田みちる５９現

　（前回当選１）

【１０月４日告示、１１日投票】

◆千葉県袖ケ浦市２２

　しのざき典之６０現

　となみ久子４３現

　（前回当選２）

【６日告示、１１日投票】

◆東京都利島村６

　笹岡　寿一７９現

　（前回当選１）

【１１日告示、１８日投票】

◆静岡県伊豆市１６

　木村　建一７４現

　（前回当選１）

◆愛知県岡崎市３７

　鈴木まさ子５９現

　中根よしあき３９新

　（前回当選３）

◆兵庫県養父市１６

　津﨑　和男６１現

　竹浦　昭男７３元

　（前回当選１）

◆滋賀県甲賀（こうか）市補１

　西山みのる６０新

　（現有議席３）

◆島根県安来（やすぎ）市補１

　河津きよし６８元

　（現有議席２）

【１８日告示、２５日投票】

◆茨城県つくば市２８

　滝口　隆一７２現

　橋本けい子６６現

　山中まゆみ４２現

　（前回当選３）

◆山梨県笛吹市１９（２減）

　渡辺まさひで７１現

　こうの智子５７現

　（前回当選２）

◆大阪府泉南市１６

　大森　和夫６１現

　寺本えみこ５８新

　くすのき成明４１新

　（前回当選２）

◆山口県光市１８

　田辺まなぶ５７現

　いわね洋志４０新

　（前回当選２）

◆愛媛県東温（とうおん）市１６

　森しんいち７８現

　（前回当選１）

◆福岡県宗像（むなかた）市２０

　末吉たかし６９現

　しんどめ久味子６２現

　かわち　亮４０新

　（前回当選３）

【２０日告示、２５日投票】

◆三重県菰野（こもの）町１８

　中川てつお７３現

　かとう昌行７２現

　千賀ゆう子７７現

　（前回当選３）

◆大阪府太子（たいし）町１１

　西田いく子５７現

　ふじい千代美７０新

　（前回当選２）

◆山口県周防大島（すおうおおしま）町１４

　砂田まさかず６４現

　（前回当選１）

◆愛媛県上島（かみじま）町１４

　寺下みつのり７０現

　（前回当選１）


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