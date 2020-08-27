2020年8月27日(木)
- ＰＣＲ拡充 財政支援を/衆院内閣委 塩川議員 行政検査全額負担求める/自治体・医療の負担軽減が必要
- 予算委集中審議は当然/野党国対委員長が要求確認
- カジノ汚職 初公判/贈賄側、罪状認める/証人買収も証言
- 実情にそった制度に/豪雨「なりわい再建補助金」 武田氏が要求/参院災害特
- カジノやめるべきだ/塩川氏 「腐敗の温床」と批判/衆院内閣委
- スクールバス支援継続を/特別支援学校感染症対策 文科省に清水氏
- 新型コロナ 検査拡大の戦略必要/ラジオ番組 田村政策委員長 出演
- 任意団体にも支援 切実/“納税しても給付金対象外”/日中友好協会都連 小池議員に要請
- 米軍、日本人警備員に催涙スプレー噴射訓練/横須賀基地/はたの氏らが防衛省ただす
- コロナ対策 国会早く/命・暮らし・営業・雇用守れ/全労連など４団体要請
- 香港国安法 教育に圧力/教科書“親中”に改訂/「従順な世代つくり出す」批判も
- 建設アスベスト責任問う/東北初の集団提訴/仙台地裁
- 日本船の重油流出/生態系の保全に責任を果たせ
- きょうの潮流/この夏、原爆についてこれまでとは違う角度から迫った…
|赤旗ＰＲ