2020年8月21日(金)
- 政府はＰＣＲ等検査の抜本拡充、医療機関の減収補填にイニシアチブを/志位委員長が表明
- 雇調金コロナ特例――速やかに延長を決定せよ/志位委員長
- 「赤旗」きょう２万５千号/真実の報道 歴史に刻んで/１９２８年の創刊から
- 藤井 最年少二冠・八段昇段 将棋 王位獲得
- 米海軍 感染兵ら沖縄移送を計画/今年３月 横須賀、厚木も検討/日本政府の頭越し
- 野党共闘発展の方向に進むことを期待/立民・国民の合流で志位氏
- 米軍基地のコロナ感染防止策/国が責任持ちＰＣＲ検査を/参院厚労委 倉林氏迫る
- 日曜版２３日号/少人数学級 待ったなし/スクープ 首相がマルチ商法の“広告塔”
- 京丹後の米軍基地感染/共産党「情報明示を」/井上氏ら
- 豪雨被災地に義援金/鹿児島９自治体に共産党県委
- 被害究明 県は急いで/沖縄・シークヮーサー 共産党県委要請
- 「敵基地攻撃能力」は９条あざ笑うもの/国会前で宗教者が訴え
- 新型コロナ 休業支援金を迅速化/労働保険未加入も職権で手続き/小池書記局長に厚労省回答
- コメ コロナ禍在庫増大 暴落の危機/農村で不安広がる/農民連・共産党 備蓄米買い入れ要求
- 持続化給付金の再給付を/全商連が政府に要請
- 米富裕層 上位１２人の合計 資産１００兆円超え/コロナ下でも驚異的増加
- コロナ重症者数 正確に把握せず/都 ＩＣＵ患者一部除外 国“報道で知った”/国基準なら東京１０人増
- 「６０」首相枠 裏付け/国立公文書館開示 「桜」０６年名簿に記載/宮本議員が申請
- 食料自給率低水準/外国頼みを続けるのは危うい
- きょうの潮流/「まだ読みだして間もないのですが、とても社会の善しあし…
|赤旗ＰＲ