2020年8月10日(月)
- 核兵器禁止条約発効へうねりを/原水爆禁止２０２０年長崎デー 国際共同行動の発展呼びかけ
- 廃絶は人類の約束/平和式典 長崎市長、条約批准訴え/志位委員長が献花
- 核兵器禁止条約に参加する新しい政府を――「橋渡し」論は欺瞞/長崎で志位委員長が会見
- 感染震源地を面とした住民対象のＰＣＲを/ＮＨＫ番組で小池書記局長/各党も拡充主張
- 被爆者５団体 首相に迫る/長崎 核兵器禁止条約批准を
- 敵基地攻撃能力の保有 憲法をじゅうりん/小池氏主張/ＮＨＫ番組
- 雇調金 特例延長を 小池氏/公明「延長する方向」/ＮＨＫ番組
- 原水爆禁止２０２０年世界大会長崎デー/人類と地球の未来のために
- 日本共産党創立９８周年記念講演会/志位委員長の講演が４１分のダイジェストムービーに
- ＮＨＫ日曜討論 小池書記局長の発言
- 長崎平和式典/長崎市長「平和宣言」
- 長崎平和式典/被爆者代表の「平和への誓い」
- 長崎平和式典/国連総長のメッセージ
- 長崎からすべての国の政府への手紙/原水爆禁止２０２０年世界大会実行委員会
- 爆発原因は政府怠慢/レバノン首都 １万人デモ/体制打倒求める
- 核保有国は声を聴け/米国の会議 被団協・田中氏が訴え
- １時間２９８人次々署名/長崎被爆７５年で呼びかけ
- 「被爆者の思い継ぐ」/全国高校生平和オンライン集会
- 「安倍さん、菅さんと写真とれる立派な人がやってる」/悪質マルチ被害が拡大/ＩＲ汚職で逮捕の元社長 政権中枢と接点
- ２０２０年世界大会/「核なき世界」へ希望を示した
- きょうの潮流/世界遺産に指定された潜伏キリシタン関連遺産がある長崎。７５年前…
|赤旗ＰＲ