2020年8月9日(日)
- ＰＣＲ拡大 方針示す/厚労省 地域の関係者 幅広く対象
- 命守る保育の基準を/全国保育合研 ウェブで開催
- ベネッセ運営の情報システム/許可取り消し 廃止へ/野党批判「個人情報、民間利益に利用」
- 長崎 きょう被爆７５年/ヒバクシャ署名 ９月集約へ奮闘
- 共産党議員団が献花/長崎・爆心地公園 原爆犠牲者を追悼
- 国立天文台に予算を/畑野・高橋議員、文科省に要請
- 辺野古中止を 工事関係者感染受け/沖縄・デニー知事
- コロナ対策/感染防止 青年の願い ＰＣＲ検査拡充ぜひ/民青都委員会が都知事に
- 学生の窮状聞く/京都で宮本前議員
- 電話相談会場へ/埼玉で伊藤議員
- “なぜこんな事業者に国は許可を”/京都・福知山のパーム油発電被害/倉林副委員長が住民と懇談
- 核兵器廃絶 行動共に/世界の平和団体 ネット集会/被爆者和田さん「声あげよう」
- Ｆ１５訓練即時中止を/党沖縄県委 部品落下に防衛局抗議
- 実習前の学生 ＰＣＲぜひ/オンライン はたの氏と大学関係者懇談
- 名古屋が育鵬社不採択/市民が侵略美化教科書ノー
- コロナ感染急拡大/臨時国会の召集を一刻も早く
- きょうの潮流/小学生の頃。友だちと自転車をこいで、小さな冒険に出かけ…
|赤旗ＰＲ