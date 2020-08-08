2020年8月8日(土)
- 感染震源地での集中的なＰＣＲ検査を/東京・新宿 志位委員長が訴え
- ２０２０焦点・論点/新型コロナ感染拡大/小火が山火事になる前に/キングス・カレッジ・ロンドン教授（公衆衛生学） 渋谷健司さんに聞く
- 核兵器禁止条約 ３カ国が批准/発効まであと７カ国/ナイジェリア アイルランド ニウエ
- 国会開けと行動/市民有志スタンディング
- 予備費支出 集中審議を/衆参予算委理事懇 野党が要求
- 予備費支出 検査・医療拡充を/田村氏会見 臨時国会直ちに
- 「黒い雨」訴訟控訴断念示さず/田村氏 広島での首相会見批判
- ベトナム共産党・フィエウ元書記長死去/志位委員長が弔電
- 国会開けと５万人署名/ミュージシャンら各党要請/小池氏ら応対
- コロナ禍で観光地は/京都・京丹後 倉林副委員長が公社と懇談
- 病院の負担軽減、ＰＣＲ等検査拡充…/臨時国会を早く/ＢＳ番組 田村副委員長が主張
- 翁長雄志前沖縄知事急逝２年/県民は団結と勇気受け継ぐ/日本共産党県議団長 渡久地修さんに聞く
- 学生一律学費減免を/ＦＲＥＥが文科省に要請
- 「あずみの里」裁判/「上告やめよ」は現場の声/検察庁へ署名提出
- 首相会見は公正に/質問妨害 新聞労連が抗議
- “戦争二度と”女性スピーチ/改憲狙う政権に怒り/総がかり実行委
- 関東大震災時の朝鮮人虐殺追悼文/都知事 今年も送らず
- 原発ノー 熱い訴え/官邸前抗議
- 政府開発援助/貧困解消めざす協力に転換を
- きょうの潮流/「息子と会えなくなっちゃったよ」。知人男性（６７）がさみし…
|赤旗ＰＲ