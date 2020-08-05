2020年8月5日(水)
- 臨時国会召集 直ちに/自民「法案ないから…」/野党「議会政治否定だ」/拒む与党 迫る世論
- 侵略美化教科書 選ばず/横浜 育鵬社の中学歴史・公民
- 首相と写真 マルチ元社長逮捕/東京地検 カジノ汚職 偽証依頼か
- 住宅再建 「半壊」も対象に/世論と運動で重要な前進
- ＰＣＲ推進 体制拡充とともに/政府・与野党連絡協議会 田村氏提案
- 備蓄米買い入れ増やせ/共産党要請 農水相「検討する」
- 無症状者隔離に支障も/野党ヒアリング ＧｏＴｏ中止要求
- 沖縄 感染者が急増/防疫的観点 国は検査体制整えよ
- 国立天文台の研究予算必要/畑野・高橋氏が岩手・奥州市長と懇談
- 虹色に元気もらうライトアップ 宮崎/広場にＬＧＢＴパネル展示
- 病床使用率急増/コロナ患者受け入れ 大都市部で４割前後/医療体制 再び逼迫の恐れも
- 関東大震災の朝鮮人追悼式/「誓約書」なし開催へ/都が撤回
- 米軍属 新規６人感染/京都・京丹後 市民、ＰＣＲ検査要求
- 敵基地攻撃の提言/憲法破壊の危険な暴走やめよ
- きょうの潮流/長かった梅雨も明けすっかり猛暑の季節に。そこで問題にな…
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