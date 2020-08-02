2020年8月2日(日)
- 「攻めの検査を」/無症状でも 網羅的に/経済団体・自治体・メディアに広がる 拡充求める声
- ペリー元米国防長官 核兵器廃絶を訴え/「核の脅威 冷戦最悪期並み」/長崎で国際シンポ
- コロナ対応ありがとう/保育園児・ＪＡ 病院に支援品/横浜・汐田総合病院
- 在日米軍コロナ感染/行動歴など非公表/更新は週２回、感染者数のみ
- 沖縄県が緊急事態宣言/休業要請、協力金支給も
- 地方行政の役割問う/自治体学校はじまる
- なんだっけ/首都圏が「オスプレイ銀座」って？
- 生放送！とことん共産党/日本共産党“発見の旅”/入党は連帯の意思表示です/ゲスト ワタナベ・コウさん ツルシカズヒコさん
- コロナ感染拡大から命をまもるための運動をおこし、「支部が主役」の「大道」をつらぬいて党勢拡大の一大飛躍をはかろう/８月１日 「特別月間」推進本部
- 女川再稼働ありき批判/宮城 県の地元説明会で住民
- 沖縄県内５８人感染/１週間１０万人あたり全国最多
- 京都府発表以外に２人/コロナ感染 米軍レーダー基地関係者
- 臨時国会開催要求/感染急拡大抑止へ責任果たせ
- きょうの潮流/帰るべきか、帰らざるべきか。新型コロナウイルス感染の急拡大に、…
|赤旗ＰＲ