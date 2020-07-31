2020年7月31日(金)
- 憲法に基づき臨時国会召集を要求/野党党首会談で一致/ＰＣＲ等検査の抜本拡充を
- ＰＣＲ検査「１４００カ所へ」/都医師会 感染震源地対応迫る/国会開会求める
- 「今こそ全労連の出番」/女性初 新議長に小畑氏/定期大会が閉幕
- 国の不当な線引き断罪/被爆者救済 直ちに/「黒い雨」判決 志位委員長が会見
- 布マスク 配布中止も/野党に厚労省 今月発送を断念
- 「ＧｏＴｏ」 観光業界は混乱/参院委・武田氏 抜本見直し迫る
- ため池防災工事 指針作成は急務/農水相に超党派議連
- 日曜版８月２日号/コロナ感染震源地の徹底検査を/「命は平等」 劇作家の渡辺えりさん
- ＰＣＲ大規模実施を/共産党 各地で行動・訴え
- 現場の感染対策ぜひ/全建総連 共産党などに要請/「営業できず、仕事ない」
- 源泉流出 恐れあった/高橋・岩渕氏ら豪雨被害調査/山形・大蔵村
- 在独米軍１万２０００人削減/米国防長官 欧州司令部も移転方針/トランプ氏“ドイツが費用払わないから”
- 「２０２０年豪雨災害救援募金」へ引き続きご協力をお願いします
- 控訴断念 県・市に迫る/広島「黒い雨」判決 原告「救済早く」
- バイオマス事業やめよ/超党派原発ゼロの会が要請
- 「黒い雨」勝訴判決/線引きせずに幅広い救済急げ
- きょうの潮流/「がまんばかりでつまらない」。石川県の７歳の子が、国立…
|赤旗ＰＲ