2020年7月24日(金)
- 消費税 １９カ国が減税 コロナ禍経済対策/英国 飲食などを半年間２０％→５％/独 首相「将来世代の活動を保証」
- 災害ごみ 収集進まず/熊本・人吉 豪雨被害の復旧阻む
- 安倍首相“雲隠れ”１カ月超/課題山積 国会で説明責任果たせ
- 大阪 箕面市長・市議選 ８月１６日告示/コロナ危機をのりこえ新しい箕面と日本を/田村副委員長迎え演説会
- 市長選・市議補選勝利を/埼玉・富士見 笠井氏が訴え
- 辺野古 警備員カメラ装着やめよ/オール沖縄会議が防衛局に
- 人種差別反対デモの青年守る/米国で「母親の壁」
- 医療機関は危機的状況/党埼玉県委 国に減収補填の予算要望
- ７月豪雨 自宅の応急修理中/仮設住宅が利用可能
- 住まいは人支える原点/奥田氏迎え「ユーチューバー小池」
- ３週間で９倍 ５０代以上 感染拡大/重症化しやすい年代 専門家「警戒が必要」/東京
- 医療体制強化を急げ/政府に分科会「ひっ迫に備え」
- 米軍感染 沖縄累計超す/基地従業員も初感染 １４人増え在沖１６３人
- 最低賃金の答申/生活守るための引き上げこそ
- きょうの潮流/きょうは「スポーツの日」。初耳という人、なぜ７月２４日な…
|赤旗ＰＲ