/熊本・人吉 豪雨被害の復旧阻む

辺野古 警備員カメラ装着やめよ

人種差別反対デモの青年守る

医療機関は危機的状況

７月豪雨 自宅の応急修理中

住まいは人支える原点

米軍感染 沖縄累計超す

/基地従業員も初感染 １４人増え在沖１６３人