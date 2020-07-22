2020年7月22日(水)
- コロナ補償含め直接支援へ全力/豪雨の大分・福岡訪ね小池書記局長/日田市のホテル社長「再建に億単位」 大牟田市長「手厚い財政支援を」
- 政府 感染実態つかまず/「ＧｏＴｏ」「検査数と陽性者」 田村政策委員長ただす/連絡協議会
- 在日米軍 世論に押され感染者数公表/基地別 詳細は非公表/１６日現在１４０人
- 黒川前検事長不起訴おかしい/市民 検審に申し立て
- 軽・無症状者 宿泊療養に/野党合同ヒアリング 「徹底を」
- 米軍関係者の検査開始/防衛相会見 嘉手納から実施
- 支援は地域差なく/衆参災害特理事懇 田村貴昭氏が要求
- 前例にとらわれない支援策が必要/小池書記局長と日田市長懇談
- 従来の支援にとどまらない対策を/小池書記局長と大牟田市長懇談
- １３３大学病院 ３１３億円赤字/４、５月 患者２割減/賞与カット 超過勤務も
- “介護崩壊”しかねない/東京・足立 事業者アンケート/共産党区議団が発表
- 在沖米軍関係者の感染拡大/国は検疫に責任持て/島ぐるみ会議が宣伝 糸満
- カジノ 住民投票ぜひ/横浜市民ら 条例求め９月から署名
- 疑惑の１３議員 事実語れ/広島県議長に共産党 河井事件解明要請
- ＧｏＴｏ欠陥・矛盾次々/きょう実施 野党は中止迫る
- 江の川氾濫 大平氏ら調査/島根・江津 住民が堤防整備訴え
- 「危機便乗」改憲/世論に逆らう悪あがきやめよ
- きょうの潮流/いったい、どこへ向かわせようというのか。連休前のきょう…
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